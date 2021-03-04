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NBA》里拉德飆進致勝三分球 拓荒者逆轉勇士

2021/03/04 13:41

里拉德。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今前往拓荒者主場作戰，即便勇士領先大半場，最後關頭卻被拓荒者一哥里拉德飆進致勝三分球，終場拓荒者以108：106逆轉對手，收下2連勝。

今一開局勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）飆進2記三分球，率領球隊打出一波10：0攻勢，不過拓荒者在該節後段回穩，里拉德（Damian Lillard）、卡文頓（Robert Covington）輪流開火，迎頭趕上。

拓荒者在第3節多次扳平，卻遲遲無法超前，直到決勝節關鍵時刻，一哥里拉德挺身而出主宰戰局，倒數51秒時，他遭對手犯規站上罰球線，兩罰俱中後，助隊追到僅剩1分差。

最後14秒，里拉德飆進三分球，讓拓荒者取得2分超前，加上讀秒階段勇士D.格林（Draymond Green）進攻犯規，進球不算，勇士也失去扳平戰局的機會，苦吞敗仗。

拓荒者里拉德今繳出全隊最高22分、6助攻，「甜瓜」安東尼替補上陣也挹注22分。勇士一哥柯瑞繳出35分、7籃板、5助攻、3抄截的全能數據，威金斯挹注14分。

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