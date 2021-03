NBA》高呼「And one」竟被吹T？ 主播開酸：喊過幾百次了（影音）

哈瑞爾在比賽中因為喊了「And one」就被裁判吹技術犯規。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天在缺少「詹皇」詹姆斯(Lebron James)的情況下,與國王鏖戰到最後一刻才以3分差落敗,但比賽中裁判一次的技術犯規,卻讓現場轉播單位也不禁揶揄了一番。

許多球員會在覺得自己被犯規時大喊「And one」,希望能夠獲得進算加罰的機會,但不論是否有進球,其實球員都會大喊,這已經是聯盟中見怪不怪的事情。

然而在這場比賽當中,湖人大前鋒哈瑞爾(Montrezl Harrell)卻在一次投球沒進後大喊了「And one」後準備回防,想不到裁判卻在此時吹了他技術犯規,讓哈瑞爾本人都覺得莫名其妙,不斷喊怎麼了?

NBA refs back at it again with Lakers games.

Montrezl Harrell yelled "and one" after a shot and Trezz got a technical foul -_- pic.twitter.com/AE7aH9m9E1