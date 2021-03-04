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NBA》高呼「And one」竟被吹T？ 主播開酸：喊過幾百次了（影音）

2021/03/04 14:14

哈瑞爾在比賽中因為喊了「And one」就被裁判吹技術犯規。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在缺少「詹皇」詹姆斯（Lebron James）的情況下，與國王鏖戰到最後一刻才以3分差落敗，但比賽中裁判一次的技術犯規，卻讓現場轉播單位也不禁揶揄了一番。

許多球員會在覺得自己被犯規時大喊「And one」，希望能夠獲得進算加罰的機會，但不論是否有進球，其實球員都會大喊，這已經是聯盟中見怪不怪的事情。

然而在這場比賽當中，湖人大前鋒哈瑞爾（Montrezl Harrell）卻在一次投球沒進後大喊了「And one」後準備回防，想不到裁判卻在此時吹了他技術犯規，讓哈瑞爾本人都覺得莫名其妙，不斷喊怎麼了？

現場主播也提到，他應該是因為喊了「And One」所以被吹技術犯規，隨後另一位主播提到，「拜託，他大概已經這樣喊過幾百次了吧」，隨後以略帶戲謔的語氣說到：「所以這是個And one技術犯規。」

近期有關裁判的吹判尺度引發討論，昨日太陽布克（Devin Booker）就因為向裁判抱怨被連吹2T驅逐出場，今日爵士與七六人之戰，爵士米契爾（Donovan Mitchell）也因為技術犯規被驅逐出場，賽後他也對吹判尺度表達不滿，接下來可能會被聯盟罰款。

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