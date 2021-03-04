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羽球》瑞士賽首輪辛度、成池鉉輕鬆晉級 賽娜卻爆冷一輪遊

2021/03/04 15:27

賽娜苦戰一小時卻爆冷不敵泰國小將，本季第二度遭遇一輪遊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2021年世界羽聯（BWF）正式開戰，本季首站超級300系列瑞士公開賽今也點燃戰火，印度女單一姊辛度（P.V.Sindhu）、南韓名將成池鉉都輕鬆直落二扳倒首輪對手晉級，不過前印度球后賽娜（Saina Nehwal）苦戰快1小時卻遭泰國新星逆轉，今年第2度遭遇一輪遊。

大會第2種子印度一姐辛度首輪碰上世界排名29的土耳其女將耶吉特（Neslihan Yigit），辛度從首局就全力搶分，打到11：7領先時，耶吉特一度連拿4分追平，不過辛度很快就重整旗鼓，積極搶分以21：16搶下第一局，次局辛度從開局就一路領先，不過耶吉特展現韌性，始終將比分緊咬，局末追到19：19平手，不過最後辛度連拿2分拿下第二局，直接二晉級次輪。

第6種子的南韓女將成池鉉，首輪則碰上2019年轉籍法國的前中國球員齊雪霏，成池鉉從開賽就壓著齊雪霏，兩局都從開局就一路領先到最後，僅花30分鐘就輕鬆以21：7、21：9直落二晉級。

不過近日才推出自己傳記電影的前印度球后賽娜，首輪碰上泰國新星猜萬（Phittayaporn CHAIWAN），原本領先的賽娜首局中段被追平後遭逆轉，以16：21失掉第一局，次局兩人打到13：13後，賽娜突破重圍、連續得分，以21：17扳回一城，然而決勝局取得10：7領先的賽娜，卻被猜萬後來居上逆轉贏球，這也是繼1月在泰國賽第二站首輪敗給泰國一姐依瑟儂後，賽娜今年第二度一輪遊。

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