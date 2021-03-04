NBA》0.004的勝率！ 老鷹驚天逆轉秀締史上第一新猷

老鷹今上演驚天逆轉秀，以115：112逆襲魔術。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今對陣魔術上演驚天逆轉秀，在終場前6分鐘還落後16分的情況下，最終以115：112逆襲成功，成為史上第一支達成此壯舉的隊伍。

老鷹在決勝節倒數6分鐘時都還落後16分，直到J.柯林斯（John Collins）三分球破網後，展開絕地大反攻，根據《ESPN Stats & Info》數據統計，老鷹在最後5分56秒的時間內，團隊飆進7記外線拿下25分，反觀魔術團隊10投1中得到6分、命中率僅10%，外線更是4投盡墨。

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《ESPN Stats & Info》指出，聯盟史上所有球隊在決勝節最後6分鐘，落後至少16分的情況下，戰績加總是1勝232敗，換句話說，老鷹今天創下的是千分之4的勝率。

老鷹此役先發5人得分全上雙，少主T.楊恩（Trae Young）轟下32分、4籃板、8助攻，J.柯林斯獨拿15分、9籃板。

The Hawks trailed 106-90 with just under 6 minutes remaining before coming back to win 115-112 vs the Magic.



Entering today, teams were 1-232 when trailing by 16+ points in the final 6 minutes of the game. pic.twitter.com/NgyV1v9GEb — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） March 4, 2021

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