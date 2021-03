NBA》0.004的勝率！ 老鷹驚天逆轉秀締史上第一新猷

老鷹今上演驚天逆轉秀,以115:112逆襲魔術。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕老鷹今對陣魔術上演驚天逆轉秀,在終場前6分鐘還落後16分的情況下,最終以115:112逆襲成功,成為史上第一支達成此壯舉的隊伍。

老鷹在決勝節倒數6分鐘時都還落後16分,直到J.柯林斯(John Collins)三分球破網後,展開絕地大反攻,根據《ESPN Stats & Info》數據統計,老鷹在最後5分56秒的時間內,團隊飆進7記外線拿下25分,反觀魔術團隊10投1中得到6分、命中率僅10%,外線更是4投盡墨。

《ESPN Stats & Info》指出,聯盟史上所有球隊在決勝節最後6分鐘,落後至少16分的情況下,戰績加總是1勝232敗,換句話說,老鷹今天創下的是千分之4的勝率。

老鷹此役先發5人得分全上雙,少主T.楊恩(Trae Young)轟下32分、4籃板、8助攻,J.柯林斯獨拿15分、9籃板。

