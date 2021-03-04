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中職》曾公主持！ 統一邀請龍、象、獅OB選手「萊講古」

2021/03/04 15:06

經典OB萊講古。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕2021年統一獅主場舉辦開幕戰週活動OPENING SERIES，自3.13~3.21連續兩週對戰中信兄弟及味全龍。獅、龍、象都是讓人津津樂道經典對戰組合，獅隊也將舉辦主題活動，邀請經典退役OB選手，回顧過往交手的趣事。

2020年統一獅拿下隊史第10座總冠軍，過往獅子軍總冠軍經典對決，象、龍都是曾經屢次對決的對手，獅隊將在開幕連續週末主場賽事，推出「2021 輝葉按摩椅Ｘ統一獅OPENING SERIES 經典對決」主題活動。

本次活動統一獅與中華職棒退役聯盟共同合作，邀請龍、象、獅隊經典退役OB選手參與經典對決場外活動，連續4場假日將在球場外舉辦「萊講古」活動，帶球迷回憶曾經在總冠軍戰屢次交手的秘辛與趣事，當天活動主持人也邀請「曾公」曾文誠擔任，帶領大家一起回顧龍、象、獅曾經的總冠軍回憶。

本次經典對決邀請龍象獅OB選手，3.13象獅對決在台南邀請吳復連曾智偵出席，3.14龍獅經典對決在台南邀請黃平洋杜福明出席，3.20龍獅經典對決在高雄邀請羅世幸謝佳訓出席，3.21象獅經典對決在高雄邀請王金勇劉芙豪出席。除了「萊講古」見面會活動，場外也將規劃其他主題活動，歡迎喜歡龍、象、獅的球迷朋友，一起進場感受「經典對決」總冠軍時刻。

「2021 輝葉按摩椅Ｘ統一獅OPENING SERIES 經典對決」

3.13（六） 17：05 象vs獅 台南棒球場

3.14（日） 17：05 龍vs獅 台南棒球場

3.20（六） 17：05 龍vs獅 澄清湖棒球場

3.21（日） 14：05 象vs獅 澄清湖棒球場

立即網路購票： https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/36736

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