「辛丑梅竹賽」未開打就上演爭議 清大棒球、羽球隊宣佈退賽

清華大學與陽明交通大學今年好不容易恢復「辛丑梅竹賽」，卻又爆出各種爭議，其中清大棒球隊退賽，羽球隊表達若學籍事件未明訂就不出賽的聲明與決議。（記者洪美秀翻攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕好不容易今年恢復舉辦的清華大學與陽明交通大學「辛丑梅竹賽」，原預定本週五開打，未料還未比賽，清大棒球隊和羽球隊就相繼發表聲明，包括棒球隊宣佈退出正式賽、羽球隊要求確認選手具雙方註冊的學籍證明確認前，不會參賽。也讓辛丑梅竹賽未開打，就上演各項爭議，讓兩校師生都覺惋惜。

清大棒球隊日昨發表「別逼我們二選一，兩個比賽我們都想打」聲明，指3月6日本週六，因全國大專院校棒球運動聯賽與辛丑梅竹棒球正式賽的賽程衝突，棒球隊將以大專盃的賽程為主；對同一時間舉辦的辛丑梅竹賽，經向辛丑梅竹賽諮議會提出延賽提案，遭主辦陽明交大否決後，宣佈退出辛丑梅竹賽棒球正式賽，並表達遺憾。

請繼續往下閱讀...

清華大學與陽明交通大學今年好不容易恢復「辛丑梅竹賽」，卻又爆出各種爭議，其中清大棒球隊退賽，羽球隊表達若學籍事件未明訂就不出賽的聲明與決議。（記者洪美秀翻攝）

另清大羽球隊也發表聲明指，若清大和陽明交大雙方諮議會無法在梅竹賽舉行前訂出明文，確保參賽選手的入學管道必須僅限為清華大學或者陽明交通大學兩校，則清大羽球隊將不會在「辛丑梅竹羽球賽」中出賽，其理由是質疑陽明交大有羽球選手是持國防大學的身份參賽。

對於清大棒球隊與羽球隊所提聲明與指控，陽明交大學聯會也發表聲明指出，辛丑梅竹賽諮議會2月23日收到清大辛丑梅竹諮議委員提出的提案，希望針對辛丑梅竹賽延後與否進行討論，但經過冗長的討論，最後表決平手後，由主席裁示維持原比賽賽程，整個過程清大也都參與其中，並非陽明交大單方面否決延賽提案。

清華大學與陽明交通大學今年好不容易恢復「辛丑梅竹賽」，卻又爆出各種爭議，其中清大棒球隊退賽，羽球隊表達若學籍事件未明訂就不出賽的聲明與決議。（記者洪美秀翻攝）

另陽明交大學聯會也指出，學校所有登錄選手都具陽明交通大學在學學籍，對比賽的嚴謹絕無非陽明交大學生登錄的情事，且可在比賽檢錄時確定其身分，對清大羽球隊的指控深感不滿，強調一切都比照法規辦理，若有相關疑慮可向梅竹賽諮議委員會反應、或針對相關選手資格再次核實與確認。

今年恢復的清華大學與陽明交通大學「辛丑梅竹賽」，還未開打，就爆出各種爭議，讓兩校師生都惋惜。（記者洪美秀翻攝）

今年恢復的清華大學與陽明交通大學「辛丑梅竹賽」，還未開打，就爆出各種爭議，讓兩校師生都惋惜。（記者洪美秀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法