全國原住民運動會宜蘭登場 楊俊瀚、陳傑參戰

原民運3月19日在宜蘭登場。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕全國原住民運動會3月19至22日在宜蘭登場，為國內最高等級原住民族競技運動賽事，這次將分為「原住民傳統民俗體育活動」以及「原住民族擅長之競賽」種類，共17種運動項目，田徑項目包含「台灣最速男」楊俊瀚、「跨欄王子」陳傑都將參戰。

這次原民運將分為兩大類共17項運動賽事，包含田徑、籃球、跆拳道、柔道、棒球、角力、慢壘及槌球，另外原住民傳統民俗運動包含傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統狩獵等。田徑方面，「台灣最速男」楊俊瀚將代表花蓮縣參戰，「跨欄王子」陳傑則代表台中市。

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原民運今舉行賽前記者會，邀請4位歌手舞炯恩、沈皖宜、陽紹傑以及伊斯瑪哈撒嗯．達嗨現場現場演唱主題曲《原住民的孩子》成功炒熱氣氛，記者會現場也提前介紹宜蘭在地原住民風味佳餚。

此外，「聖火引燃典禮」將於110年3月6日上午6點於大同鄉思源埡口登場，將擷取潔淨之水，由泰雅族長老進行灑淨儀式後，進行母火護火並進行聖火開遞，繞行全國原住民各相關區域。

宜蘭縣長林姿妙表示，春節期間因為疫情停辦許多活動，考量國內疫情緩和，原民運能夠如期舉行，而為了避免疫情傳播，賽會也建立完善防疫措施，讓全國選手都能安心參戰。

原民運3月19日在宜蘭登場。（記者粘藐云攝）

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