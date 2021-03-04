晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》校長「暖心」舉動 廖慈恩堅持籃球路創「東泰奇蹟」

2021/03/04 15:56

東泰高中廖慈恩。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／台北報導〕本學年度HBL大黑馬東泰高中，陣中高二球員廖慈恩，身高僅165 公分，但優異的運動能力以及柔軟手感，讓他成為場上的殺手，本屆HBL八強賽事繳出場均15.5分、5.8籃板和1.7助攻，加上招牌的大號三分球，成為各隊重點看守的球員，也是今年東泰成為黑馬闖進四強的重要戰力，但其實他一度想放棄籃球。

廖慈恩畢業於新竹的員東國中，是籃球隊的主力控球，畢業後跟同學一起加入了東泰籃球隊，在加入球隊不久後校方卻接收到廖慈恩決定退隊的消息。經過瞭解，廖慈恩的父母都不在身邊，由阿姨撫養，窘迫的經濟狀況讓廖慈恩有了去打工賺錢，承擔起家裡弟妹溫飽責任的想法。

幸好廖慈恩遇到貴人，在就讀員東國中時的校長范素惠，一直都很關心籃球隊的孩子，聽到廖慈恩要退隊時，就主動了解狀況。

范素惠說：「之前在新竹的芎林國小服務，當時就有注意到慈恩這名孩子，雖然身材很瘦小，但可以看得出來很有運動天份，在籃球運動表現上更是比同年齡的孩子來的突出，後來我到員東國中服務後很巧的和慈恩再續前緣，這孩子擁有很好的本質，熱愛籃球的程度絕對不輸任何人。」

范素惠認為，廖慈恩在籃球運動上的表現出色，但學科表現並沒有很好，本身對於學習的興趣也不高，加上仍是高中生，即使轉讀夜校打工賺錢，微薄的薪水對於家裡的經濟也沒有太大的幫助，便勸廖慈恩繼續打籃球。

廖慈恩聽了校長的意見，打消了半工半讀的念頭。范素惠也與友人一起募集資源，幫助廖慈恩解決經濟困境，也讓廖慈恩下定決心重回球場，今年大放異彩，成為東泰最重要的「左輪手槍」。

對於今年的好表現，范素惠表示：「希望廖慈恩可以在之後的學生階段，找到除了籃球之外的第二專長，給自己未來更多的可能性。」

今年東泰高中在不被看好的狀況下，成為109學年度HBL四強決賽的新面孔，面對挑戰小巨蛋零經驗的未知，廖慈恩表示自己並沒有想太多，現在最想做的事就是和所有隊友一起，享受這個得來不易，高中籃球最棒的舞台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。