HBL》校長「暖心」舉動 廖慈恩堅持籃球路創「東泰奇蹟」

東泰高中廖慈恩。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／台北報導〕本學年度HBL大黑馬東泰高中，陣中高二球員廖慈恩，身高僅165 公分，但優異的運動能力以及柔軟手感，讓他成為場上的殺手，本屆HBL八強賽事繳出場均15.5分、5.8籃板和1.7助攻，加上招牌的大號三分球，成為各隊重點看守的球員，也是今年東泰成為黑馬闖進四強的重要戰力，但其實他一度想放棄籃球。

廖慈恩畢業於新竹的員東國中，是籃球隊的主力控球，畢業後跟同學一起加入了東泰籃球隊，在加入球隊不久後校方卻接收到廖慈恩決定退隊的消息。經過瞭解，廖慈恩的父母都不在身邊，由阿姨撫養，窘迫的經濟狀況讓廖慈恩有了去打工賺錢，承擔起家裡弟妹溫飽責任的想法。

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幸好廖慈恩遇到貴人，在就讀員東國中時的校長范素惠，一直都很關心籃球隊的孩子，聽到廖慈恩要退隊時，就主動了解狀況。

范素惠說：「之前在新竹的芎林國小服務，當時就有注意到慈恩這名孩子，雖然身材很瘦小，但可以看得出來很有運動天份，在籃球運動表現上更是比同年齡的孩子來的突出，後來我到員東國中服務後很巧的和慈恩再續前緣，這孩子擁有很好的本質，熱愛籃球的程度絕對不輸任何人。」

范素惠認為，廖慈恩在籃球運動上的表現出色，但學科表現並沒有很好，本身對於學習的興趣也不高，加上仍是高中生，即使轉讀夜校打工賺錢，微薄的薪水對於家裡的經濟也沒有太大的幫助，便勸廖慈恩繼續打籃球。

廖慈恩聽了校長的意見，打消了半工半讀的念頭。范素惠也與友人一起募集資源，幫助廖慈恩解決經濟困境，也讓廖慈恩下定決心重回球場，今年大放異彩，成為東泰最重要的「左輪手槍」。

對於今年的好表現，范素惠表示：「希望廖慈恩可以在之後的學生階段，找到除了籃球之外的第二專長，給自己未來更多的可能性。」

今年東泰高中在不被看好的狀況下，成為109學年度HBL四強決賽的新面孔，面對挑戰小巨蛋零經驗的未知，廖慈恩表示自己並沒有想太多，現在最想做的事就是和所有隊友一起，享受這個得來不易，高中籃球最棒的舞台。

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