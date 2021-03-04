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網球》ATP公布最新世界排名機制 2019年積分以50％計算

2021/03/04 16:58

世界球王喬科維奇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕ATP今公布最新世界排名積分機制，基於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未完全趨緩，選手往返各國仍會受旅行限制之下，將保留2019年巡迴賽事積分，不過僅以50%的權重計算。

ATP官網指出，此次的積分辦法將延續至2021年8月9日該週，自2019年3月4日至8月5日的巡迴賽（2020年因疫情未舉辦之賽事）的積分將會繼續保留52週，但只以50%計算，不過若選手在2021年同站賽事取得更好積分，則將以後者列入計算。

而2020年有四站延後舉辦的賽事、包括奧地利賽、漢堡賽、羅馬賽以及法國網球公開賽，此四站積分則一樣視2020年50%積分或2021年積分，以較佳者列入計算。

ATP積分方式以往都採過去一年19站賽事積分，包括四大滿貫、8站1000級大師賽，以及其他7站的最佳積分，官網指出，今年所有在溫網前的賽事，都將計入「其他最佳積分」範圍。

因此，依照目前的規劃，ATP排名將從2021年8月16日辛辛那提大師賽該週回歸正常的扣分方式，而假定未再有任何規則變動，世界排名在2022年8月15日才會完全回到正軌，也就是只取過去52週的成績進行計算。

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