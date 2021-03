太陽戰勇士、UBA 8強賽 今日賽事預告與轉播

保羅。(資料照,今日美國)

早安!自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播!

今日NBA有三場賽事轉播,第一場由暴龍對上綠衫軍塞爾提克,兩隊上次對決,綠衫軍全隊狂轟20顆三分球成功帶走勝利。第二場是快艇對上巫師的比賽,巫師目前以13勝20敗位居東部末段的位置,快艇雖位居西部第三但是近五戰也吞下三敗。

請繼續往下閱讀...

第三場是勇士對陣太陽,勇士想終結2連敗,太陽方面也不是省油的燈,以近10戰奪8勝的超狂戰績排在西部第二,兩隊上次對決由太陽的艾頓(Deandre Ayton)繳雙十數據助隊取勝,以及明星控衛保羅。哪一隊能在今天的賽事中勝出呢?敬請收看轉播!

今晚有兩場中職熱身賽的轉播,分別是味全龍對上中信兄弟、統一獅對上樂天桃猿,上次味全龍對上中信兄弟的對戰組合由兄弟9:5帶走勝利,上次統一獅對樂天桃猿的比賽則是由統一以10:6拿下勝利。喜歡棒球的朋友們不要錯過了!

UBA八強賽進入最後一天,政大和義守以及健行已率先搶下三張晉級門票,剩下最後一張寶貴的四強門票,將在今天確定晉級隊伍,究竟哪一隊能成功進軍小巨蛋呢?請觀眾朋友不要錯過轉播了!

NBA

08:00 暴龍@塞爾提克 緯來體育

08:00 快艇@巫師 愛爾達體育1台

11:00 勇士@太陽 緯來體育、愛爾達體育1台

中職熱身賽

18:30 味全龍 vs 中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台、CPBL TV

18:30 統一獅 vs 樂天桃猿 愛爾達體育1台、CPBL TV

UBA

13:00 義守大學 vs 國立體大

14:45 世新大學 vs 高雄師大

16:30 輔仁大學 vs 台灣師大

18:15 健行科大 vs 政治大學

地點:新莊體育館

轉播:MOMOTV 、LINE TODAY、Youtube SSUtv

