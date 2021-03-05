太陽戰勇士、UBA 8強賽 今日賽事預告與轉播

保羅。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有三場賽事轉播，第一場由暴龍對上綠衫軍塞爾提克，兩隊上次對決，綠衫軍全隊狂轟20顆三分球成功帶走勝利。第二場是快艇對上巫師的比賽，巫師目前以13勝20敗位居東部末段的位置，快艇雖位居西部第三但是近五戰也吞下三敗。

請繼續往下閱讀...

第三場是勇士對陣太陽，勇士想終結2連敗，太陽方面也不是省油的燈，以近10戰奪8勝的超狂戰績排在西部第二，兩隊上次對決由太陽的艾頓（Deandre Ayton）繳雙十數據助隊取勝，以及明星控衛保羅。哪一隊能在今天的賽事中勝出呢?敬請收看轉播!

今晚有兩場中職熱身賽的轉播，分別是味全龍對上中信兄弟、統一獅對上樂天桃猿，上次味全龍對上中信兄弟的對戰組合由兄弟9：5帶走勝利，上次統一獅對樂天桃猿的比賽則是由統一以10：6拿下勝利。喜歡棒球的朋友們不要錯過了！

UBA八強賽進入最後一天，政大和義守以及健行已率先搶下三張晉級門票，剩下最後一張寶貴的四強門票，將在今天確定晉級隊伍，究竟哪一隊能成功進軍小巨蛋呢?請觀眾朋友不要錯過轉播了!

NBA

08：00 暴龍@塞爾提克 緯來體育

08：00 快艇@巫師 愛爾達體育1台

11：00 勇士@太陽 緯來體育、愛爾達體育1台

中職熱身賽

18：30 味全龍 vs 中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台、CPBL TV

18：30 統一獅 vs 樂天桃猿 愛爾達體育1台、CPBL TV

UBA

13：00 義守大學 vs 國立體大

14：45 世新大學 vs 高雄師大

16：30 輔仁大學 vs 台灣師大

18：15 健行科大 vs 政治大學

地點：新莊體育館

轉播：MOMOTV 、LINE TODAY、Youtube SSUtv

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法