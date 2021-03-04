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拚東京奧運資格！最快4月出國征戰的選手施打第一劑疫苗

2021/03/04 17:55

體育署副署長洪志昌（右）、競技運動組代理組長藍坤田（左）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，體育署副署長洪志昌今表示，已取得中央指揮中心同意，未來參加奧、亞運的選手，將會優先施打疫苗，預計最快安排4月出國爭取奧運資格的柔道代表隊，作為第一批施打疫苗的對象。

台灣隊在體操、桌球、射箭、田徑、拳擊、射擊、游泳、自由車、馬術共9種運動項目，取得31席的奧運資格，至今仍有羽球、舉重、柔道、空手道、網球等選手將陸續出國參賽，以爭取7月23日登場的東京奧運門票。

由於選手出國參賽，將成為染疫的高風險族群，洪志昌表示，已和中央指揮中心和衛生福利部疾病管制署達成共識，會讓球員和其後勤團隊成為優先施打對象。

洪志昌補充，會請防疫醫生到國訓中心，針對施打疫苗作宣傳教育，讓培訓隊能全盤了解注射疫苗後的狀況，也會尊重選手的意見，他說：「除了已取得奧運資格的選手，接下來要出國爭取積分的球員，也會是施打疫苗的優先對象。」楊勇緯等柔道選手將前往土耳其參加4月1日舉行的安塔利亞大滿貫賽，爭取奧運積分，預計將成為第一波施打疫苗的團隊。

至於國際奧會、東奧籌委會對參賽期間的防疫措施，已於2月出版選手及隊職員防疫手冊，三大原則為減少接觸、實施檢測追蹤和保持個人衛生，也要求各國代表團需編配防疫協調官，確保參賽人員行蹤管理、通報、聯繫窗口等事項，預計4月、6月陸續公布最終完整防疫資訊。

體育署表示，目前也與國訓中心及各單項協會強化培訓參賽及各項支援，並建構培訓隊出國參賽返國後居家簡易兼顧訓練之防疫措施，協助選手能健康安全的備戰奧運。

體育署副署長洪志昌（右）、競技運動組代理組長藍坤田（左）。（記者吳孟儒攝）

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