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棒球》「球還是很會跑」 李晨薰術後首登板獲好評

2021/03/04 18:05

李晨薰。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天高雄頂庄棒球場湧現大批球探，關注UBL大專棒球聯賽公開組一級複賽國體對輔大之戰，他們全聚焦在一人身上，那就是國體大一強投李晨薰，這是他傷癒復出後首次登板投球，中繼1局面對4名打者，總計用了18球，未被敲安、無失分，飆2K、另有1次四壞保送，場邊球探測到最快球速145公里，直球均速143公里，最終國體以5:3擊敗輔大。

李晨薰在8局下登板中繼，他讓首棒打者凃昱豪擊成一壘飛球遭接殺，接著三振陳宏祐，再保送高允謙，隨後暴投跑者進佔二壘，李晨薰穩住陣腳，K掉潘飛化解失分危機，完成今天投球任務。

國體教練龔榮堂表示，這是李晨薰開刀後第一次實戰投球，教練團很小心保護他，也有控制用球數，不用太急，畢竟曾開過刀，這場李晨薰沒有用全力投，算是輕鬆丟，在場邊看球還是很會跑。

19歲的李晨薰成名很早，193公分的身高和逾150公里的球速，一直是備受注目的大物投手，不過，受到右手肘韌帶撕裂傷勢影響，李晨薰在U18世界盃僅以一壘手身份上場，2019年底赴美接受韌帶置換手術，由曾幫大谷翔平動刀的醫生操刀，去年6月返台持續復健，如今終於重返投手丘，也是相隔一年多再次實戰投球。

今天頂庄棒球場有9支美職、3支中職球隊球探現身，關注李晨薰的投球，李晨薰之前表示，未來目標仍是旅外發展。

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