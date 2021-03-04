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中職》郭泓志一席話受用無窮 兄弟火球男盼破繭而出

2021/03/04 18:29

楊達翔。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中信兄弟27歲投手楊達翔，昨公辦熱身賽對富邦悍將後援1局無失分，未被敲安，出現2保送，最快球速147公里。

楊達翔2017年選秀獲兄弟第7輪指名，只在該年於一軍出賽4場，總計投3.1局，防禦率高達13.50，2018年至今就再也沒有在一軍出賽，生涯在二軍出賽37場，31局投球出現34次四壞保送，防禦率8.71，控球陷入大麻煩。

楊達翔最快球速152公里，球威也不錯，但控球問題始終無解，導致長期無法上一軍，自己當然清楚，他說，之前會降速求控球，太追求完美，但效果沒有很好，今年就是專注做好投球機制，不用刻意放力投。

楊達翔透露，去年休季期間過彭政閔介紹，到郭泓志開設的訓練中心練習，主要是強化身體素質，郭泓志跟他談心，並說：「信心來源是從訓練來的。」這句話非常受用，他全心投入訓練，訓練量非常大，現在的他變得很有信心。

原本楊達翔使用球路包括四縫線直球、指叉球、滑球、曲球，但他丟滑球、曲球會影響丟直球的出手點和施力方式，在二軍投手教練鄭錡鴻建議下，去年他已放棄丟這兩種變化球種，專注丟好直球和指叉球，希望能改善控球不穩的毛病。

楊達翔過去只在公辦熱身賽丟過兩場，今年春訓一直跟著球隊一軍陣容，顯見受到教練團重視，目前已在公辦熱身賽丟兩場，希望能重回久違一軍戰場。

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