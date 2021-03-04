晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

高中木棒聯賽》南英王品傑今先發7局無失分 較喜歡後援有原因

2021/03/04 19:10

南英商工王品傑先發7局無失分。（學生棒球聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕南英商工連7年挺進高中棒球聯賽木棒組8強，但昨天不敵平鎮高中無緣4強，只能打5到8名排名賽。今天對上西苑高中，王品傑先發7局無失分，儘管南英在比賽後段遇上亂流，終場仍以5：4擊敗西苑，明天與東大體中力拚第5名。

南英昨天在8強賽以1：3敗給衛冕軍平鎮，總教練何信賢也呼可惜，「都差臨門一腳，自己製造機會給別人，別人也有把握住機會。」儘管無緣繼105學年度後再闖4強，何信賢說：「打到這裡了，還是要爭取最佳名次。」

以力拚第5為目標，南英今天推出高三主力王品傑先發，他在12強戰對成德高中先發6局僅失1分、無關勝敗，最終南英在延長賽12局勝出搶下8強門票，此戰王品傑再展壓制力，主投7局用92球，僅挨3支安打，送出5次三振，沒有失分，拿下勝投。

王品傑指出，自己平時都是以後援出賽為主，到第四階段才被安排先發，「對成德那場被通知先發，自己有嚇一跳。」今天更力撐到7局，賽後他也坦言「有點累」，比起先發，他透露自己更喜歡後援角色，「因為可以丟的比較短，先發有點累。」

南英打完7局取得5：0領先，但王品傑退場後，投手遇亂流讓西苑展開反撲，最終南英靠第4任投手黃宥幃守住得點圈有人的局面，助球隊收下勝利。此戰南英打線共揮出12支安打，第2棒黃聖佑繳出3安「猛打賞」表現。

另一場排名賽由東大體中對上鶯歌工商，東體高二投手林順捷先發6.2局失3分，寫個人最長投球局數，靠著隊友守備及打擊的幫忙，並在最後2局擋下鶯歌反攻，終場東體以5：4驚險保住勝利，將爭第5名。

東體總教練陳峰岳指出，因鶯歌打擊的力量很好，此戰派出柔軟性及控球較好的林順捷迎戰，「他是側投，球路有往下掉的感覺。」林順捷也說，自己的策略就是盡量丟好球，靠隊友守備來抓出局數。

明天木棒聯賽最終日，5到8名排名賽在稻江棒球場舉行，南英將與東體搶第5，西苑則將與鶯歌拚第7。

東體高二投手林順捷優質先發。（學生棒球聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。