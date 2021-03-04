高中木棒聯賽》南英王品傑今先發7局無失分 較喜歡後援有原因

南英商工王品傑先發7局無失分。（學生棒球聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕南英商工連7年挺進高中棒球聯賽木棒組8強，但昨天不敵平鎮高中無緣4強，只能打5到8名排名賽。今天對上西苑高中，王品傑先發7局無失分，儘管南英在比賽後段遇上亂流，終場仍以5：4擊敗西苑，明天與東大體中力拚第5名。

南英昨天在8強賽以1：3敗給衛冕軍平鎮，總教練何信賢也呼可惜，「都差臨門一腳，自己製造機會給別人，別人也有把握住機會。」儘管無緣繼105學年度後再闖4強，何信賢說：「打到這裡了，還是要爭取最佳名次。」

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以力拚第5為目標，南英今天推出高三主力王品傑先發，他在12強戰對成德高中先發6局僅失1分、無關勝敗，最終南英在延長賽12局勝出搶下8強門票，此戰王品傑再展壓制力，主投7局用92球，僅挨3支安打，送出5次三振，沒有失分，拿下勝投。

王品傑指出，自己平時都是以後援出賽為主，到第四階段才被安排先發，「對成德那場被通知先發，自己有嚇一跳。」今天更力撐到7局，賽後他也坦言「有點累」，比起先發，他透露自己更喜歡後援角色，「因為可以丟的比較短，先發有點累。」

南英打完7局取得5：0領先，但王品傑退場後，投手遇亂流讓西苑展開反撲，最終南英靠第4任投手黃宥幃守住得點圈有人的局面，助球隊收下勝利。此戰南英打線共揮出12支安打，第2棒黃聖佑繳出3安「猛打賞」表現。

另一場排名賽由東大體中對上鶯歌工商，東體高二投手林順捷先發6.2局失3分，寫個人最長投球局數，靠著隊友守備及打擊的幫忙，並在最後2局擋下鶯歌反攻，終場東體以5：4驚險保住勝利，將爭第5名。

東體總教練陳峰岳指出，因鶯歌打擊的力量很好，此戰派出柔軟性及控球較好的林順捷迎戰，「他是側投，球路有往下掉的感覺。」林順捷也說，自己的策略就是盡量丟好球，靠隊友守備來抓出局數。

明天木棒聯賽最終日，5到8名排名賽在稻江棒球場舉行，南英將與東體搶第5，西苑則將與鶯歌拚第7。

東體高二投手林順捷優質先發。（學生棒球聯盟提供）

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