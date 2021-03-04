晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》古林睿煬狀況還不明 獅隊開幕戰仍由本土投手先發

2021/03/04 19:26

統一獅先發投手古林睿煬（右）昨遭強襲球擊中右腳，隨即下場接受治療。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕原本是統一獅開幕戰先發投手最可能人選的古林睿煬，昨天被強襲球打到右腳踝，總教練林岳平表示，即使古林睿煬趕不上開幕戰，由於洋投的進度也都趕不上，開幕戰仍將由本土投手先發，人選包括潘威倫、江辰晏和施子謙，將是20年來獅隊本土投手首度在台南球場進行的聯盟開幕戰先發。

去年為獅隊贏得總冠軍的3名洋投布雷克、猛威爾和泰迪，前天首度實戰，自辦熱身賽對味全龍各投2局。林岳平表示，布雷克等3人接下來要在本週六登板，再逐漸拉長局數到3局、4局，要在3月13日的開幕戰前拉長到可以投5局的70至85球有難度，昨天才投1局的新洋投飛利士更不用說了，因此開幕戰會由本土投手先發。

林岳平昨天帶隊在天母球場和味全龍熱身賽，他表示，看到古林睿煬被強襲球打到真的嚇一大跳，很擔心打到腳踝骨頭，如果骨裂可能要休好幾個月，還好是打到腳踝下方的腳背，現在就等消腫後才會比較清楚要休多久。

今年將是中職史上第6次在台南球場進行聯盟開幕戰，最近1次是2008年，獅隊由洋投葛雷先發，最近1個在台南球場聯盟開幕戰先發的獅隊土本投手是2001年的高龍偉，2009、10和14年獅隊雖然是聯盟開幕戰主場球隊，但是分別選在天母球場和新莊球場進行。

統一獅總教練林岳平。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。