UBA》效法金塊明星中鋒約基奇 喬楚瑜變身成禁區門神

輔大喬楚瑜（左）轟下全隊最高16分、8籃板。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕109學年度UBA男子組一級八強複賽，連敗不止的輔仁大學總算開胡，靠著中鋒喬楚瑜轟下全隊最高16分、8籃板，還送出4記阻攻，攻守俱佳的表現，率隊77：70擊敗國立體大，拿下複賽首勝。

本屆輔大少了200公分長人曾祥鈞與吳沛嘉，二年級生、198公分的喬楚瑜獨挑大樑，本屆繳出場均13.1分、8.1籃板，表現稱職。

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楊哲宜給喬楚瑜本屆表現打了80的高分，「UBA球隊陸續找來外援助拳，輔大陣中僅有喬楚瑜一個純中鋒，他必須扛起鞏固禁區的重擔，雖然經驗仍略顯不足，卻已經很稱職，尤其中距離跳投很穩定，攻守都做出極大貢獻。」

喬楚瑜表示，「我對投籃下了很多苦工，目前三分球還不夠穩健，所以著重於中距離跳投；特別欣賞金塊中鋒約基奇，他身體素質並不出色，但打球很有效率，也很省力，是我學習的目標。」

輔大喬楚瑜（右）祭出火鍋。（記者羅沛德攝）

楊哲宜透露，「禁區劣勢是輔大本屆的弱點，季前原本有鎖定兩個外籍學生，但後來受到疫情影響，加上送審文件出現問題，最後以全本土陣容出賽；下學年度不排斥再找外籍生，但必須以輔助為主，本土球員才是主體，能融入團隊體系最重要。」

國體大在第二節崩盤，尤其招牌防守失靈，單節被輔大攻下29分，本身僅進帳13分，苦吞複賽第5敗，成為繼輔大之後，第2支被淘汰的隊伍。

輔大莊瑋杰切入得分。（記者羅沛德攝）

輔大江均外線出手。（記者羅沛德攝）

輔大魏嘉豪籃下出手。（記者羅沛德攝）

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