UBA》「爛到不可思議」 健行「高砲塔」朱雲豪失眠後率隊晉級

健行朱雲豪。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕109學年度UBA男子組一級八強複賽，衛冕軍健行科重拾王者霸氣，團隊4人得分上雙，其中最佳第6人、「高砲塔」朱雲豪轟下20分，助隊96：67大勝台師大，搭上四強列車，也是本學年度第三支晉級隊伍。

大五前鋒朱雲豪，複賽前5場比賽陷入低潮，三分球32投僅4中，他坦言，「手感爛到不可思議，大學生涯從未如此低迷。平常樂天派的我，賽前一晚竟然失眠，過去打冠軍賽前都未如此緊張，上次失眠可能已經是高中時期。」

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朱雲豪。（記者羅沛德攝）

經過前一晚的沉澱，思考如何在逆境中幫助球隊，此役朱雲豪找回手感，三分球5投3中，整體投籃命中率突破5成，也讓他鬆了一口氣，「很感謝教練和隊友的鼓勵，希望能連續5年晉級冠軍賽，替大學生涯畫下完美句點。」

主帥劉孟竹說，刻意未讓朱雲豪先發，希望借重他的得分爆發力，帶領第二套陣容出擊，同時改變攻擊模式。但前幾場手感很不理想，所幸此役他找回自信心，對四強賽很有幫助。

朱雲豪回應，「過去我就是打替補，不會因為變成學長就強求先發，我已經很適應最佳第六人的角色。」

已加入職業三對三聯盟的朱雲豪談到未來發展，「我不設限是五打五或三打三，打球都很開心，但如果能像前隊友石博恩一樣，加入PLG或SBL，或許是很好的選擇。」

健行擊敗台師大。（記者羅沛德攝）

健行谷毛唯嘉。（記者羅沛德攝）

健行謝亞軒。（記者羅沛德攝）

健行陳范柏彥外線得手。（記者羅沛德攝）

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