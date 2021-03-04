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UBA》「宇宙健行」成過去式 健行猛獅甦醒連6年殺入四強

2021/03/04 20:51

健行科大晉級四強。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕109學年度UBA男子組一級八強複賽，衛冕軍健行科大找回王者風範，團隊以5成命中率，飆進13記三分彈，團隊四人得分上雙，朱雲豪轟下20分，謝亞軒19分、簡廷兆和谷毛唯嘉皆拿下18分，聯手率隊96：67大勝台師大，將四強門票納入囊中。

賽前世新、台師大與健行同為3勝，若未來皆以4勝坐收，將比較對戰得失分；此役只要健行勝分達9分以上，就能篤定晉級，開賽就火力全開，首節取得雙位數領先，上半場已擴大勝分達23分，穩操勝券。

近4年豪取3冠的健行科大，本屆遭遇空前低潮，複賽先取1勝後，苦吞2連敗，瀕臨淘汰邊緣；但對上高師大上演25分大逆轉後，猛獅甦醒，連兩場大勝對手20分，自104年升上男子組一級賽場後，連6年殺入四強。

健行朱雲豪。（記者羅沛德攝）

健行謝亞軒。（記者羅沛德攝）

健行谷毛唯嘉。（記者羅沛德攝）

健行簡廷兆。（記者羅沛德攝）

主帥劉孟竹坦言，「經歷二連敗後，全隊士氣跌入谷底，我們進攻當機，防守亂了套，早已經沒有過去『宇宙健行』的樣子。所幸全隊置於死地而後生，從最基本的防守做起，能晉級四強，相當不容易。」

台師大前役遭政大投進「準決殺」三分彈，今天氣力放盡，全場皆陷入大幅落後。前鋒黃建智轟下全隊最高24分，張兆辰12分，隊長陳又瑋10分、5助攻。

師大再度與第4勝擦肩而過，目前3勝3敗，晉級之路坎坷，明天對輔大非勝不可，同時要期待健行擊敗政大，同時世新敗給高師大，才能晉級。

台師大黃建智。（記者羅沛德攝）

台師大張兆辰。（記者羅沛德攝）

台師大陳又瑋。（記者羅沛德攝）

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