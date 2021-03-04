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UBA》把Foul聽成髒話F***？阿巴西遭驅逐出場反燃起世新鬥魂

2021/03/04 21:33

世新逆轉擊敗政大。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕109學年度UBA男子組一級八強複賽，世新大學上演逆轉秀，「新台灣人」阿巴西在下半場進行1分鐘就被遭驅逐出場，未料卻激起全隊鬥志，世新克服最多17分的差距，在末節反撲成功，終場83：78擊敗強敵政治大學，戰績4勝2敗，只要明再擊敗高師大，就能搭上四強末班車。

第三節9分06秒，阿巴西搶籃板遭裁判吹犯規，最後因抗議又被追加一個技術犯規，累計兩次遭驅逐出場。

主帥何正峰說，阿巴西一開始用國語說沒有犯規，後來改說英文，但裁判可能把「Foul」聽成髒話F***，才會被趕出場。

阿巴西則回應，「我也不知道原因，或許是抗議太激烈，才會被吹技術犯規。」

世新阿巴西遭驅逐出場。（記者羅沛德攝）

末節還落後達雙位數的世新，在比賽後段拉出一波31：15的關門攻勢，尤其洋將丹尼爾在終場前31.5秒的致勝灌籃，也讓世新應援團隨之沸騰。

奈及利亞籍前鋒伊波卡接下阿巴西的得分重擔，攻下18分、8籃板；大三後衛李威廷打出本季代表作，挹注17分，成為世新逆轉的功臣。

李威廷說，「賽前阿巴西還跟我開玩笑，說這場靠我了，我說怎麼可能，對上政大應該要靠你；阿巴西回我說，他可能五犯畢業，未料他在下半場居然被驅逐出場。」

帶著阿巴西的拚勁，李威廷在下半場發威，還投進關鍵三分彈。他透露，「賽前教練刻意說話刺激我，說政大菜鳥都打得虎虎生風，我都大三還會緊張，一直發生失誤，這句話讓我更想證明身手。」

世新丹尼爾。（記者羅沛德攝）

世新李威廷。（記者羅沛德攝）

世新逆轉擊敗政大。（記者羅沛德攝）

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