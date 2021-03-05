UBA》左趙子龍、右兔子 李威廷大面積刺青讓媽媽秒哭

李威廷。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕世新大學「新台灣人」阿巴西連吞2個「T」（技術犯規）奪權出場，大三後衛李威廷跳出「為阿巴西而戰」，第四節拉出31：16強勁尾盤，率隊克服全場最多落後17分的落後，最終83：78擊敗政大，在109學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽前6場打完，累計4勝2敗，差一勝即可隊史首晉四強。

李威廷替補20分鐘攻下17分，生涯新高，第四節更一口氣獨拿11分，出身HBL校泰山高中的他，季初因戴花頭巾上場引發爭議，外加上半身誇張的刺青，一直是話題人物。

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李威廷說「今天賽前阿巴西就跟我說，今天要靠你，因為我（阿巴西）有可能五犯，沒想到一語成真。」

他說，自己也該跳出，不能總是靠主控陳建銘一人撐後場，今天阿巴西被罰出場後，大家有共識要聲援他，很高興能做到，最終戰對決高師大，還是要靠團隊合作取勝。

至於頭巾、刺青，李威廷說，因頭髮已剪短，不再戴頭巾，但刺青話題仍在，他說：「左肩刺趙子龍、右肩刺兔子，因我們家一直拜趙子龍，兔子則是我的生肖。」

他說，雖是經過雙親同意才刺青，但刺的面積太大、太誇張，大到雖遮遮掩掩、穿長袖，還是被媽媽看到，她無法接受當場爆哭。

李威廷解釋，「媽媽是怕我變壞，且刺青很容易惹麻煩，但我刺青之前有事先告知父親，且如果要變壞，我應該就直接退隊，去當流氓，但我仍留在球場上，繼續打球，因為我熱愛運動，也不會學壞，所以請媽媽不要擔心。」

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