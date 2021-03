籃球》用角力打球！戰鬥民族超猛玩法讓NBA名將傻眼

爵士隊後衛米契爾。(資料照,法新社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕俄羅斯無愧為戰鬥民族,把籃球和角力結合為另類橄欖球,拳拳到肉的激烈打法,相當受到當地民眾歡迎,賽事影音更在網路瘋傳,引發各界熱議,連現役NBA球星看了都很驚訝,頻呼實在有意思。

據英國《太陽報》報導,這種有點詭異又暴力的「角力籃球」,已風靡俄國體壇,不但組成22隊職業聯賽,甚至隣近國家都跟著流行,像UFC名將「小鷹」努曼格莫多夫(Khabib Nurmagomedov)就常在塔吉克家鄉與友人上場較勁。「角力籃球」比賽場地就在籃球場,兩隊一樣要投籃得分,但攻守過程以角力方式搶球,因此推擠、擒抱、摔倒等對抗過程相當火爆,而且重心高的長人反而不吃香,主角變成擅長角力的粗壯猛男,甚至許多球隊乾脆直接穿角力服對抗。

爵士隊當家後衛米契爾(Donovan Mitchell)看過這項新興運動的比賽畫面後,忍不住在個人推特發文:「兄弟,這是怎麼了…」至於黃蜂隊後衛羅齊爾(Terry Rozier)則留言:「這把橄欖球、籃球、角力合而為一!」

Bro what is going on...... https://t.co/ZDOrtqwbUi