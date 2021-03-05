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籃球》用角力打球！戰鬥民族超猛玩法讓NBA名將傻眼

2021/03/05 07:13

爵士隊後衛米契爾。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄羅斯無愧為戰鬥民族，把籃球和角力結合為另類橄欖球，拳拳到肉的激烈打法，相當受到當地民眾歡迎，賽事影音更在網路瘋傳，引發各界熱議，連現役NBA球星看了都很驚訝，頻呼實在有意思。

據英國《太陽報》報導，這種有點詭異又暴力的「角力籃球」，已風靡俄國體壇，不但組成22隊職業聯賽，甚至隣近國家都跟著流行，像UFC名將「小鷹」努曼格莫多夫（Khabib Nurmagomedov）就常在塔吉克家鄉與友人上場較勁。「角力籃球」比賽場地就在籃球場，兩隊一樣要投籃得分，但攻守過程以角力方式搶球，因此推擠、擒抱、摔倒等對抗過程相當火爆，而且重心高的長人反而不吃香，主角變成擅長角力的粗壯猛男，甚至許多球隊乾脆直接穿角力服對抗。　

爵士隊當家後衛米契爾（Donovan Mitchell）看過這項新興運動的比賽畫面後，忍不住在個人推特發文：「兄弟，這是怎麼了…」至於黃蜂隊後衛羅齊爾（Terry Rozier）則留言：「這把橄欖球、籃球、角力合而為一！」　

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