MLB》張育成單場雙響砲 本季熱身賽首安首打點都出爐

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟熱身賽,印地安人台灣好手張育成今先發擔任二壘手,他單場擊出雙響砲,打進3分打點,春訓兩安都是全壘打,幫助印地安人最後以5:1擊敗釀酒人。

張育成在熱身賽前兩場出賽都沒有出現安打,今面對釀酒人,張育成擔任先發二壘、扛第六棒位置。第二局在無人出局一壘有人的情況下,張育成首打席就從釀酒人左投洛爾(Eric Lauer)手中,揮出左外野兩分彈,幫助球隊先馳得點。下一棒的佛里曼(Mike Freeman)也敲陽春彈,印地安人單局攻3分。

第4局釀酒人換左投安德魯斯(Clayton Andrews)後援,張育成在第二打席擊出中外野陽春彈,再幫球隊添加分數。張育成在第三打席選到保送,6局下就退場休息。

張育成此役2打數都是全壘打,進帳3分打點,選到1次保送,本季熱身賽合計6打數2安,打擊率升至0.333,整體攻擊指數(OPS)高達1.762。

