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MLB》張育成單場雙響砲 本季熱身賽首安首打點都出爐

2021/03/05 07:29

張育成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟熱身賽，印地安人台灣好手張育成今先發擔任二壘手，他單場擊出雙響砲，打進3分打點，春訓兩安都是全壘打，幫助印地安人最後以5：1擊敗釀酒人。

張育成在熱身賽前兩場出賽都沒有出現安打，今面對釀酒人，張育成擔任先發二壘、扛第六棒位置。第二局在無人出局一壘有人的情況下，張育成首打席就從釀酒人左投洛爾（Eric Lauer）手中，揮出左外野兩分彈，幫助球隊先馳得點。下一棒的佛里曼（Mike Freeman）也敲陽春彈，印地安人單局攻3分。

第4局釀酒人換左投安德魯斯（Clayton Andrews）後援，張育成在第二打席擊出中外野陽春彈，再幫球隊添加分數。張育成在第三打席選到保送，6局下就退場休息。

張育成此役2打數都是全壘打，進帳3分打點，選到1次保送，本季熱身賽合計6打數2安，打擊率升至0.333，整體攻擊指數（OPS）高達1.762。

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