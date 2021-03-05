桌球》福原愛疑外遇台灣、中國反應完全不同 日媒分析關鍵原因

福原愛、江宏傑。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕福原愛遭週刊拍到疑外遇高大男風波，在中日台三地都引起廣大討論，台灣網友大多不認同福原愛、然而愛醬卻引起中國網友廣大的同情，日本媒體今也就此分析原因。

《女性SEVEN》日前獨家拍到福原愛與高大男在橫濱約會，昨小愛發表道歉聲明，據報導在中國微博點閱突破7億人次，下方留言幾乎都是「愛醬為什麼要道歉阿」「愛醬不開心就離婚吧」「寶貝回來中國吧」等護航用語，還說小傑本來就配不上愛醬。

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中國微博網友護航福原愛。

對此《女性SEVEN》今訪問到一名了解華人社會的記者，該記者表示，「中國球迷從以前就看江宏傑很不順眼，畢竟愛醬從10歲轉職業以來每年都會有超過1個月的時間到中國遼寧訓練，15歲參加雅典奧運的隔一年，就去打中國乒聯了，而且在電視採訪中展現流利東北話，中國也稱她『人民的女兒』。」

「但是這樣的愛醬卻跟台灣人江宏傑結婚了！當時中國球迷超級失望，還跑去江宏傑的社群網站詛咒，還因為愛醬婚後染上台灣腔而嘆息。」

另一方面該記者也分析台灣網友多挺江宏傑的原因：「跟愛醬結婚後，江宏傑已經確立溫柔老公的形象，去年9月開播的全明星運動會也是高收視節目，他擔任隊長好感度也很高，大半的台灣人都認為這次大概不是他的問題。」

這名日本記者說：「而且台灣人平常就覺得日本人表裡不一，這次自然也會討厭起愛醬了。」

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