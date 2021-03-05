晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基教頭順利出院 代理教練曝休養期間仍心繫球隊

2021/03/05 08:51

洋基總教練布恩。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練布恩（Aaron Boone）因為進行安裝心律調節器，昨日向球隊告假接受手術。接替工作的門多薩（Carlos Mendoza）今日向媒體透露，布恩躺在病床休養的過程裡還在心繫球隊狀況，通話的第一件事就是問：「孩子們怎麼樣？」而這位教頭也已於稍早出院。

布恩於今日在位於坦帕當地的醫院進行手術，安裝心律調節器，術後進行康復的他相當關心洋基的狀況，暫時接替布恩工作的門多薩（Carlos Mendoza）笑著表示，當時布恩打來的第一個問題是『孩子們怎麼樣?』」門多薩說：「我當時回，不不不不是我要先問你感覺如何？」

門多薩回憶布恩表示完自己的感覺很好，狀況很棒後，又立即將話題轉回到球隊上，門多薩說：「這告訴你他是怎樣的一位領導者。他在醫院、躺在病床上、剛動完手術，然後他只想知道球隊的狀況。」

根據《ESPN》報導，布恩狀況良好，已經順利出院。板凳教練門多薩暫掌洋基兵符期間，在昨日以4：1擊敗藍鳥，今日以0：15敗給費城人。根據《CBS Sports》指出，布恩預計會在接下來幾天內回到球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。