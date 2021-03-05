MLB》洋基教頭順利出院 代理教練曝休養期間仍心繫球隊

洋基總教練布恩。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練布恩（Aaron Boone）因為進行安裝心律調節器，昨日向球隊告假接受手術。接替工作的門多薩（Carlos Mendoza）今日向媒體透露，布恩躺在病床休養的過程裡還在心繫球隊狀況，通話的第一件事就是問：「孩子們怎麼樣？」而這位教頭也已於稍早出院。

布恩於今日在位於坦帕當地的醫院進行手術，安裝心律調節器，術後進行康復的他相當關心洋基的狀況，暫時接替布恩工作的門多薩（Carlos Mendoza）笑著表示，當時布恩打來的第一個問題是『孩子們怎麼樣?』」門多薩說：「我當時回，不不不不是我要先問你感覺如何？」

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門多薩回憶布恩表示完自己的感覺很好，狀況很棒後，又立即將話題轉回到球隊上，門多薩說：「這告訴你他是怎樣的一位領導者。他在醫院、躺在病床上、剛動完手術，然後他只想知道球隊的狀況。」

根據《ESPN》報導，布恩狀況良好，已經順利出院。板凳教練門多薩暫掌洋基兵符期間，在昨日以4：1擊敗藍鳥，今日以0：15敗給費城人。根據《CBS Sports》指出，布恩預計會在接下來幾天內回到球隊。

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