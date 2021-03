網球》「球界之恥！」 世界前30名好手雙誤連發 刻意輸球引痛罵（影音）

法國好手佩爾。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕ATP250布宜諾斯艾利斯站今日發生罕見事件,世界排名29的法國好手佩爾(Benoît Paire)在第二輪對戰地主小將賽倫多羅(Francisco Cerundolo),故意雙誤連發輸掉比賽。

事情發生在第二盤佩爾局數0:2落後,但比數40:15領先握有破發點,這時主審認定賽倫多羅發出ACE球,不過佩爾上前查看球印,認為這是一記出界球,向主審抗議誤判,不過主審並未改判,佩爾便在球印旁吐了口水。

請繼續往下閱讀...

Benoit Paire complains about a mark, spits on it, gets a code violation, then proceeds to take all the anger out on an overhead and continues to complain as he runs to the chair #abnamrowtt pic.twitter.com/tcQpj502uB