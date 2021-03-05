中職》各隊開幕戰先發投手全本土 上次已是1995年

樂天桃猿王溢正（中）、中信兄弟鄭凱文（左）、富邦悍將陳仕朋（右）。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕樂天桃猿總教練曾豪駒昨天宣布，今年球隊首戰3月16日作客台南迎戰統一獅，將由本土王牌王溢正先發，同日統一獅總教練林岳平也表明，3月13日聯盟開幕戰對中信兄弟也是由土投先發，人選未定，加上早已宣布3月14日重返中職首戰由王牌王維中先發的味全龍，今年中職5隊，就有3隊由土投在球隊首戰先發。

中信兄弟方面，球隊首戰先發投手基本上3擇1，人選包括鄭凱文、德保拉、萊福力，富邦悍將較不明朗，球隊首戰先發人選有陳仕朋、索沙、羅力，如果兩大金控球隊首戰交給鄭凱文、陳仕朋先發，將是聯盟相隔20幾年來，再度出現所有球隊首戰都由土投先發的難得景象。

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中職史上所有球隊首戰都由土投先發總計只有3次，包括1990、1992、1995年，以最近的1995年來看，那一年兄弟象首戰由陳義信先發，統一獅是謝長亨，三商虎是涂鴻欽，味全龍是陽介仁，俊國熊是林朝煌，時報鷹則是黃裕登。

以聯盟歷史性首戰的1990年來看，當時統一獅推出杜福明先發，兄弟象由張永昌掛帥主投，味全龍是黃平洋，三商虎為涂鴻欽。

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