NBA》詹皇先挑字母哥再選柯瑞 明星賽選秀結果出爐

詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽將在台灣時間8日登場，今天先進行明星賽隊長選秀，西部隊長詹姆斯（LeBron James）先選公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）當隊友，東部隊長杜蘭特（Kevin Durant）則先挑厄文（Kyrie Irving）當第一個隊友。

詹姆斯隊「Team LeBron」的名單為：詹姆斯，亞德托昆波、柯瑞（Stephen Curry）、東契奇（Luka Doncic）、約基奇（Nikola Jokic）、里拉德（Damian Lillard）、B.西蒙斯（Ben Simmons）、保羅（Chris Paul）、J.布朗（Jaylen Brown）、P.喬治（Paul George）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）、戈貝爾（Rudy Gobert）。

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亞德托昆波。（資料照，美聯社）

杜蘭特隊「Team Durant」的名單為：厄文、恩比德（Joel Embiid）、雷納德（Kawhi Leonard）、畢爾（Bradley Beal）、塔圖姆（Jayson Tatum）、哈登（James Harden）、布克（Devin Booker）、Z.威廉森（Zion Williamson）、拉文（Zach LaVine）、藍道（Julius Randle）、伍切維奇（Nikola Vucevic）、米契爾（Donovan Mitchell）。而杜蘭特因為受傷，將不會在明星賽出賽。

本屆明星賽受到疫情影響，技術挑戰賽、三分球大賽及灌籃大賽，都與明星賽安排在同一天舉行。

柯瑞。（資料照，美聯社）

厄文。（資料照，今日美國）

恩比德。（資料照，法新社）

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