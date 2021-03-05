NBA》小鮑爾菜鳥年技驚四座 籃球之神：表現超乎預期

小鮑爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂探花小波爾（LaMelo Ball）首年NBA賽季就展現出色的傳球和得分能力，而他的表現不僅或聯盟球員、教練肯定，更是獲得老闆「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）稱讚，甚至向媒體透露「已經超乎了我們的預期。」

黃蜂老闆喬丹表示，當時球隊在選秀會上第3順位選進小波爾時，期待這位菜鳥能夠發展成為明星球員，而喬丹也相當滿意小波爾現今的發展，他說：「我認為小波爾適應NBA比賽比我們任何人在早期認為的還要好。他到目前為止已經超乎了我們的預期。」

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除了爵士隊當家後衛米契爾（Donovan Mitchell）和 勇士隊D.格林（Draymond Green）曾公開表示認可小波爾的能力，獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）更是說：「就現在來看，對我來說他就像是NBA新人王。」黃蜂總教練伯雷格（James Borrego）則讚賞小波爾很特別，就算場上事情不如意的時候，他的成長、無所畏懼以及能力足以能夠重振旗鼓。

另外關於投籃姿勢，小波爾表示過去雖然有很多教練試圖改變，但他仍舊堅持維持現狀，他說：「我一直說『這就是我的投籃方式。』我對此很有自信，我對出手的感覺良好。」小波爾也表示，就算來到黃蜂，也被委婉要求做調整，但他仍是強調「這就是我的投籃方式。」

小波爾目前出賽35場有15場先發，場均繳15.8分、6.3助攻、1.6抄截。

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