NBA》雷納德下半場熄火 巫師雙槍飆分賞快艇3連敗

雷納德全場貢獻22分，下半場僅拿8分，末節更只投進1球，快艇遭巫師逆轉，近期苦吞3連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）今天歸隊，而雙星之一的P.喬治（Paul George）高掛免戰牌，巫師雙槍（Bradley Beal）轟下全場最高的33分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）繳出27分準大三元數據，率隊以119：117逆轉險勝快艇，賞給對手3連敗，快艇也跌落至西部第4，落後第3的湖人有0.5場勝差。

快艇一哥雷納德前役因背傷無預警缺席，而今天對戰巫師順利歸隊，換二當家P.喬治（Paul George）因身體不適缺陣，不過肯納德（Luke Kennard）、貝佛利（Patrick Beverley）上半場適時補上火力空缺，分別都攻下11分，雷納德也挹注14分，快艇在次節灌進39分，一度領先多達16分，半場結束以61：54取得領先。

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巫師易籃後展開兇猛反撲，八村壘在第三節開局連拿6分，率隊打出一波12：2的攻勢超前，戰況也成現拉鋸，兩隊互有領先，不過雷納德下半場手感不佳，且陷入犯規麻煩，7投僅1中得8分，讓巫師有機可趁。

貝坦斯（Davis Bertans）、瓦格納（Moritz Wagner）和畢爾，在末節接力飆進三分彈，助隊處於領先，而雷納德最後15.7秒的三分球，讓快艇追到115：116一分落後，這也是他在末節的唯一得分，所幸畢爾決勝時刻兩罰俱中，且搶下關鍵進攻籃板，巫師終場就以119：117驚險獲勝，中止2連敗，而快艇除了陷入3連敗以外，近9戰也苦吞6敗，士氣十分低迷。

巫師一哥畢爾攻下全場最高的33分，外帶7籃板、3助攻和2抄截，魏斯布魯克繳出27分、11助攻和9籃板的準大三元數據，額外還有4抄截；快艇雷納德得到全隊最高的22分，另有5籃板和3助攻，貝佛利則是挹注17分，L.威廉斯（Lou Williams）替補貢獻16分、3助攻。

畢爾轟33分。（美聯社）

魏斯布魯克（右）。（法新社）

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