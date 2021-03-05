MLB》聯盟訂6月2日為賈里格日 「4 - ALS」解密

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟宣布將在每年的6月2日訂為賈里格（Lou Gehrig）日，不僅紀念這位洋基傳奇一壘手，更為了要提高人們對肌萎縮側索硬化症（簡寫ALS）的重視。
大聯盟從今年開始，將於每年的6月2日訂為賈里格日（ Lou Gehrig Day），紀念並提高大眾對肌萎縮側索硬化症（俗稱漸凍人症）的認識。洋基傳奇球星「鐵馬」賈里格奪得2次美聯MVP、1934年獲得打擊三冠王，而連續出賽2130場紀錄更是直到1995年才被打破，另外他在洋基的4號還是大聯盟史上第一個退休背號。
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不過賈里格在36歲時被診斷出罹患肌萎縮側索硬化症，兩年後於1941年6月2日去世，讓許多球迷惋惜、震驚，而此疾病也被稱為賈里格症（ Lou Gehrig's disease ）。
大聯盟官方聲明寫道：「6月2日被指定為賈里格日，這是賈里格成為洋基先發一壘手的日子，從那天開啟了難以置信的連續出賽場次，而這也是他過世的那天。肌萎縮側索硬化症，又被稱為賈里格症。」屆時每個球隊都會標上「4 - ALS」的標誌還有賈里格日的衣標，來象徵賈里格的背號4號及肌萎縮側索硬化症。
June 2 will forever be known as Lou Gehrig Day.— MLB （@MLB） March 4, 2021
Each year, we will celebrate his legacy and honor those we've lost to ALS. Together, we will help in the fight against this disease. #4ALS pic.twitter.com/jFP0Z7ym6L