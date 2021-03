MLB》聯盟訂6月2日為賈里格日 「4 - ALS」解密

洋基傳奇球星賈里格。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟宣布將在每年的6月2日訂為賈里格(Lou Gehrig)日,不僅紀念這位洋基傳奇一壘手,更為了要提高人們對肌萎縮側索硬化症(簡寫ALS)的重視。

大聯盟從今年開始,將於每年的6月2日訂為賈里格日( Lou Gehrig Day),紀念並提高大眾對肌萎縮側索硬化症(俗稱漸凍人症)的認識。洋基傳奇球星「鐵馬」賈里格奪得2次美聯MVP、1934年獲得打擊三冠王,而連續出賽2130場紀錄更是直到1995年才被打破,另外他在洋基的4號還是大聯盟史上第一個退休背號。

不過賈里格在36歲時被診斷出罹患肌萎縮側索硬化症,兩年後於1941年6月2日去世,讓許多球迷惋惜、震驚,而此疾病也被稱為賈里格症( Lou Gehrig's disease )。

大聯盟官方聲明寫道:「6月2日被指定為賈里格日,這是賈里格成為洋基先發一壘手的日子,從那天開啟了難以置信的連續出賽場次,而這也是他過世的那天。肌萎縮側索硬化症,又被稱為賈里格症。」屆時每個球隊都會標上「4 - ALS」的標誌還有賈里格日的衣標,來象徵賈里格的背號4號及肌萎縮側索硬化症。

June 2 will forever be known as Lou Gehrig Day.



Each year, we will celebrate his legacy and honor those we've lost to ALS. Together, we will help in the fight against this disease. #4ALS pic.twitter.com/jFP0Z7ym6L