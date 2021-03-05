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NBA》綠衫軍8人得分上雙擊退暴龍 收下4連勝

2021/03/05 12:10

塞爾提克塔圖姆。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天迎戰少了多名主力的暴龍，但暴龍全場投進21顆三分緊咬比數，兩隊廝殺到最後一刻，塞爾提克靠全場8人得分上雙，當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）拿27分，J.布朗（Jaylen Brown）貢獻21分，終場綠衫軍以132：125贏球，收下4連勝。

暴龍因為健康安全協議，少了阿努諾比（OG Anunoby）、麥考（Patrick McCaw）、范維利特（Fred VanVleet）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、弗林（Malachi Flynn）等多名主力，主帥納斯（Nick Nurse）也因此缺陣。但暴龍前兩節就投進11顆三分，半場打完以70：66領先塞爾提克。

易籃後，綠衫軍在第三節打出3522的比數，拉開分差，末節一度取得121：109的領先，但暴龍卻回敬一波10比1攻勢，追至3分差。塞爾提克靠J.布朗2罰1中，塔圖姆跳投得手、J.提格（Jeff Teague）拋投得分，助綠衫軍領先來到8分。但暴龍也回敬兩顆三分，再把分差拉至4分差。塞爾提克在讀秒階段最後6罰3中，加上暴龍在最後30秒內沒有分數進帳，綠衫軍就以7分之差贏球。

暴龍布查爾。（今日美國）

塞爾提克全隊有8人得分上雙，塔圖姆得到全隊最高的27分，另抓12顆籃板。J.布朗21分7籃板，G.威廉斯（Grant Williams）板凳出發拿17分，沃克（Kemba Walker）15分，J.提格14分，T.湯普森（Tristan Thompson）13分。R.威廉斯（Robert Williams）、派理查德（Payton Pritchard）各拿10分。

暴龍布查爾（Chris Boucher）板凳出發砍全場最高的30分，N.鮑威爾（Norman Powell）25分，T.戴維斯（Terence Davis）22分。羅利（Kyle Lowry）14分19助攻，S.強森（Stanley Johnson）14分，拜恩斯（Aron Baynes）13分9籃板。

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