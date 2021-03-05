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體育 籃球 NBA

NBA》哈勒戴最後2秒投進關鍵分 公鹿驚險收勝

2021/03/05 12:48

 

〔體育中心／綜合報導〕今日公鹿作客灰狼，大半時間領先的公鹿在第三節末遭灰熊反撲，雙方到決勝節最後讀秒階段你來我往，不到最後一刻勝負難定，最後2秒哈勒戴（Jrue Holiday）以關鍵後撤步跳投，幫助球隊以112：111驚險收下勝利。

公鹿雖然在本場比賽前段一路領先、甚至達最大18分差優勢，但到了第三節灰熊吹起反攻號角，靠著本節狂飆16分的莫蘭特（Ja Morant），硬是在末段將比分追上並反超，雙方以84：84進入末節。

進入決勝節，灰熊延續攻勢，打出9：4後繼續維持領先地位，公鹿則在後段慢慢將差距縮小，靠著康諾頓（Pat Connaughton）飆進三分以108：107反超，比賽時間最後剩下不到30秒，雙方仍互不相讓，莫蘭特在7.3秒投進兩分，眼看就要收下勝利，然而哈勒戴在最後2秒以關鍵後撤步投進兩分，幫助球隊以112：111險勝。

公鹿以亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）26分11籃板8助攻2抄截為最佳，米德爾頓（Khris Middleton）次高22分10籃板2抄截，B.羅培茲（Brook Lopez12分6籃板2抄截2阻攻，板凳出發的康諾頓拿15分9籃板，而球隊頭號致勝功臣哈勒戴則攻下15分。

灰熊方面以莫蘭特的35分5助攻為首，布魯克斯（Dillon Brooks）次高23分傳出7助攻，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）13分12籃板。

公鹿驚險擊敗灰熊。（法新社）

公鹿驚險擊敗灰熊。（美聯社）

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