晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 林書豪

NBA》「我們很需要他！」 勇士總管點出林書豪最大特質

2021/03/05 12:59

林書豪。（取自林書豪官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕32歲台裔後衛林書豪本季加盟G聯盟，力拚重返NBA舞台，不過遲遲未受到青睞。勇士總管邁爾斯（Bob Myers）曾到場觀賽，可惜林書豪因傷缺陣，不過他仍大讚豪小子擁有寶貴的特質，盼能憑藉他的經驗來指導年輕小將。

林書豪日前在G聯盟因背傷連續缺席5場比賽，但復出表現亮眼，率領聖塔克魯茲勇士豪取出9連勝。林書豪本季出賽7場，場均可貢獻18.9分、7.0助攻、3.0籃板和1.3抄截，投籃命中率達49.4％。

勇士總管邁爾斯曾前往發展聯盟要親眼看林書豪的比賽，可惜撲了個空，不過邁爾斯受訪時表示，他有透過電視來關注林書豪的表現，並稱讚其領導能力佳，且進攻端十分穩定。

同時他也提到,林書豪的歷練很豐富，多年前曾效力過勇士，也在發展聯盟待過，升上NBA後在尼克掀起「林來瘋」熱潮，接著為了重回NBA，曾待過中國CBA，現在則是在G聯盟等待機會，這些故事對年輕小將受益無窮，且林書豪也會將經驗分享給後進，曼尼翁（Nico Mannion）和波爾（Jordan Poole）獲益良多，兩人在G聯盟都繳出亮眼成績單，被勇士召回NBA。

勇士總管邁爾斯認為林書豪是年輕小將的寶貴資產，希望他們能多多向豪小子請教，球隊需要更多像林書豪一樣的榜樣，「如果我是新秀，若能和林書豪打球的話，我也想和他請益」邁爾斯說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。