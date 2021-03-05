NBA》「我們很需要他！」 勇士總管點出林書豪最大特質

林書豪。（取自林書豪官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕32歲台裔後衛林書豪本季加盟G聯盟，力拚重返NBA舞台，不過遲遲未受到青睞。勇士總管邁爾斯（Bob Myers）曾到場觀賽，可惜林書豪因傷缺陣，不過他仍大讚豪小子擁有寶貴的特質，盼能憑藉他的經驗來指導年輕小將。

林書豪日前在G聯盟因背傷連續缺席5場比賽，但復出表現亮眼，率領聖塔克魯茲勇士豪取出9連勝。林書豪本季出賽7場，場均可貢獻18.9分、7.0助攻、3.0籃板和1.3抄截，投籃命中率達49.4％。

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勇士總管邁爾斯曾前往發展聯盟要親眼看林書豪的比賽，可惜撲了個空，不過邁爾斯受訪時表示，他有透過電視來關注林書豪的表現，並稱讚其領導能力佳，且進攻端十分穩定。

同時他也提到,林書豪的歷練很豐富，多年前曾效力過勇士，也在發展聯盟待過，升上NBA後在尼克掀起「林來瘋」熱潮，接著為了重回NBA，曾待過中國CBA，現在則是在G聯盟等待機會，這些故事對年輕小將受益無窮，且林書豪也會將經驗分享給後進，曼尼翁（Nico Mannion）和波爾（Jordan Poole）獲益良多，兩人在G聯盟都繳出亮眼成績單，被勇士召回NBA。

勇士總管邁爾斯認為林書豪是年輕小將的寶貴資產，希望他們能多多向豪小子請教，球隊需要更多像林書豪一樣的榜樣，「如果我是新秀，若能和林書豪打球的話，我也想和他請益」邁爾斯說道。

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