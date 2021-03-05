NBA》里拉德砍44分、坎特「雙廿」 拓荒者擊退國王

拓荒者球星里拉德（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）今天砍下全場最高的44分，包含投進8顆三分，中鋒坎特（Enes Kanter）交出22分21籃板的「雙廿」成績單，幫助球隊以123：119逆轉擊敗國王，拓荒者收下3連勝。

三節打完拓荒者以89：90落後，末節剩下3分34秒時拓荒者還落後3分，這時里拉德獨力打出一波10比0攻勢，幫助球隊超前比數。拓荒者在剩下19.7秒時有著7分領先，國王福克斯（De'Aaron Fox）連續投進2顆三分後追至1分差，但拓荒者特倫特（Gary Trent Jr.）和里拉德把握4罰全進，終場以4分之差贏球。

請繼續往下閱讀...

拓荒者中鋒坎特（左）。（美聯社）

里拉德今26投13中，三分球15投8中，外加10罰全進，得到44分，另有7次助攻。坎特（Enes Kanter）22分21籃板，安東尼（Carmelo Anthony）板凳出發拿16分。

國王全場有7人得分上雙，福克斯32分12助攻，希爾德（Buddy Hield）21分，巴恩斯（Harrison Barnes）17分，巴格利（Marvin Bagley III）14分9籃板，霍姆斯（Richaun Holmes）12分11籃板，別利查（Nemanja Bjelica）12分9籃板，約瑟夫（Cory Joseph）11分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法