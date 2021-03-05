高中木棒聯賽》黃毓寬先發8局勝高苑 三民奪季軍創隊史最佳

三民高中拿下季軍。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕三民高中黃毓寬先發8局只失1分，在「高雄內戰」以4:1擊敗高苑工商，贏得高中木棒聯賽第3名，創隊史最佳戰績。

2206年以富邦悍將蔣智賢和統一獅唐肇廷為主力的三民曾贏得木棒聯賽第2名，但是因為蔣智賢高中畢業前和紅襪隊簽約而被沒收成績。三民總教練張榮勳表示，近年來三民在高雄和高苑、普門中學相比是相當弱勢，今年能夠打敗高苑而贏得隊史最佳戰績，算是出了一口悶氣，也希望對招生會有所幫助。

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三民從去年底的金龍盃開始，曾經在4個盃賽慘遭17連敗，張榮勳表示，在這個大低潮期間，自己調整帶隊方式，球員也從失敗中學習，提升抗壓性和危機處理能力，像黃毓寬今天雖然被安打偏多，仍然能夠將傷害減到最低，球員的成長令人欣慰。

黃毓寬被擊出9支安打，投出4次三振、3次四死球，只有1局沒有讓高苑上壘，曾經1出局被攻佔三壘，只在第3局投出觸身球後，被黃秉揚、張誠恩連續安打失1分。

三民第4局展開反攻，率先上場的陳堃益敲出二壘打，2出局後鄭昭誠、高恆恩和洪敏泰安打攻下2分，以2:1超前。

第8局三民攻勢再起，靠著觸身球和失上壘後，歐騌緯二壘打連得2分，將比數拉開到4:1。

三民高中拿下季軍。（記者廖耀東攝）

三民高中二壘手高恆恩封殺跑者後，握拳慶祝拿下勝利。（記者廖耀東攝）

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