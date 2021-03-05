晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

UBA》健行連6屆晉級4強 「五星」待遇很重要

2021/03/05 12:58

健行科大。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕連6屆闖入UBA公開男一級4強的衛冕軍健行科大，本屆享有五星級待遇，令球員、教練能無後顧之憂在8強奮戰，如今終於開低走高擺脫最大危機，確定再次前進台北小巨蛋，而他們今日遭遇強敵政治大學，贏球還有望搶下頭號種子，續朝3連霸之路邁進。

上屆8強在台北體育館登場，位於中壢的健行全隊就進駐距離最近的王朝飯店，只要走路約5分鐘就能到比賽場地，就讓球員、教練感到窩心。

本屆8強改至新莊體育館，健行持續照顧球員，為避免球員飽受舟車勞頓之苦，在上週四比賽前就將全隊做最佳安頓。

健行全隊賽前1天加上休兵日整個8強共9天8夜，學校花近50萬訂下鄰近的翰品酒店，兩名球員共享一間房，且球員到新莊體育館練球、比賽，全由遊覽車接送。球員皆感謝學校給予的幫助，讓他們賽後能好好休息，並利用時間檢討每場比賽的缺點。

健行總教練劉孟竹表示，學校長年對球隊都很支持，而這次8強再度安排鄰近飯店，還有遊覽車接送，至於比賽期間還有加油團前來助威，成為球員奮戰的堅強後盾。

健行目前8強取4勝2敗，篤定晉級4強，而今日若義守大學不敵國立體大，健行在壓軸戰力退政大，將能以頭號種子之姿前進3月20日台北小巨蛋的4強決賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。