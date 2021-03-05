UBA》健行連6屆晉級4強 「五星」待遇很重要

健行科大。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕連6屆闖入UBA公開男一級4強的衛冕軍健行科大，本屆享有五星級待遇，令球員、教練能無後顧之憂在8強奮戰，如今終於開低走高擺脫最大危機，確定再次前進台北小巨蛋，而他們今日遭遇強敵政治大學，贏球還有望搶下頭號種子，續朝3連霸之路邁進。

上屆8強在台北體育館登場，位於中壢的健行全隊就進駐距離最近的王朝飯店，只要走路約5分鐘就能到比賽場地，就讓球員、教練感到窩心。

請繼續往下閱讀...

本屆8強改至新莊體育館，健行持續照顧球員，為避免球員飽受舟車勞頓之苦，在上週四比賽前就將全隊做最佳安頓。

健行全隊賽前1天加上休兵日整個8強共9天8夜，學校花近50萬訂下鄰近的翰品酒店，兩名球員共享一間房，且球員到新莊體育館練球、比賽，全由遊覽車接送。球員皆感謝學校給予的幫助，讓他們賽後能好好休息，並利用時間檢討每場比賽的缺點。

健行總教練劉孟竹表示，學校長年對球隊都很支持，而這次8強再度安排鄰近飯店，還有遊覽車接送，至於比賽期間還有加油團前來助威，成為球員奮戰的堅強後盾。

健行目前8強取4勝2敗，篤定晉級4強，而今日若義守大學不敵國立體大，健行在壓軸戰力退政大，將能以頭號種子之姿前進3月20日台北小巨蛋的4強決賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法