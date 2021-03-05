NBA》主演電影《怪物奇兵2》詹姆斯自曝喬丹原作感壓力

〔體育中心／綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯（Lebron James）所主演的《怪物奇兵2》預計將於暑假在美國率先上映，今日他在接受媒體訪問時釋出劇照，並談論拍片的心情，自曝由「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）所拍攝的《怪物奇兵》的確帶來困擾。

詹姆斯主演的《怪物奇兵2》聯手《黑豹》導演瑞恩·庫格勒（Ryan Coogler），將於7月16日在美國上映。然而詹姆斯在受訪時透露，1996年推出喬丹主演的《怪物奇兵》的確帶給他壓力，他說：「在我年輕的時候，我有想過『《怪物奇兵》太棒了，我要怎麼去超越？』

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詹姆斯繼續說：「總是會有人說詹姆斯試著要做喬丹所做過的事，但當我長了一些，知道自己是誰，知道自己主張什麼。」詹皇甚至透露在大約15年前曾拒絕演出，他說：「我當時並不認為我準備好要做如此重大的事情。」

而談到「怪物奇兵」這塊招牌的時候，詹姆斯表示目前尚未跟喬丹聊到《怪物奇兵2》，但希望能獲得認可，他說：「這是喬丹創造的，也是他的，我對此負很大的責任。」《怪物奇兵2》利用過去兩個休賽季拍攝，而這續作也同樣找來NBA大咖球星，包括K.湯普森（Klay Thompson）、「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）、里拉德（Damian Lillard）、保羅（Chris Paul）等人。

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