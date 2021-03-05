NBA》鵜鶘狀元郎不在家 士官長強勢復出轟29分率熱火奪勝

「士官長」J.巴特勒復出轟29分，幫助熱火擊敗鵜鶘，近8戰豪取7勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天作客挑戰鵜鶘，「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）強勢復出攻下29分、9籃板，再加上鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）今日休兵，熱火終場以103：93贏球，近8戰豪取7勝。

鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森為了備戰生涯首場明星賽，賽前臨時被移出出賽名單，而熱火明星中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）也因傷缺陣，但當家一哥J.巴特勒今順利歸隊，此役一路幾乎都壓著鵜鶘打，最多曾領先達17分。

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但鵜鶘在下半場吹起反攻號角，第四節一度追到73：77四分差距，不過J.巴特勒適時挺身飆分，單節獨拿10分，也率隊在最後2分鐘打出一波11：2的小高潮，順利帶走勝利，熱火終場以103：93擊敗鵜鶘，勝率重返5成，同時賞給對手2連敗，鵜鶘近5戰苦吞4敗。

J.巴特勒攻下全場最高的29分，外帶9助攻和3抄截，歐利尼克（Kelly Olynyk）繳出18分、10籃板和7助攻的全能表現，努恩（Kendrick Nunn）和卓吉奇（Goran Dragic）都挹注13分；鵜鶘以英葛蘭（Brandon Ingram）的17分最佳，另有9助攻、5籃板和2抄截，亞當斯（Steven Adams）貢獻15分、5籃板，哈特（Josh Hart）貢獻12分、8籃板和3助攻。

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