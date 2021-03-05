梅竹賽頭一遭！清大師長聲援球隊全缺席開幕式 共8項退賽

清華大學師長今天全部缺席辛丑梅竹賽在陽明交大舉行的開幕式，現場清大方代表的位子空蕩蕩，梅竹籌委會與陽明交大校長林奇宏向現場人員致歉。（記者洪美秀攝）



［記者洪美秀／新竹報導］梅竹賽頭一遭！清華大學與陽明交通大學今年好不容易恢復舉辦辛丑梅竹賽，卻因多項爭議未解，清大棒球隊和羽球隊紛退賽，而清大桌球隊也聲援退賽。清大師長更罕見在今天下午的開幕式中全部缺席，以行動聲援學生球隊退賽的決定，也使得今年的辛丑梅竹賽是由陽明交大校長林奇宏代表清大與陽明交大交大校務長李大嵩代表陽明交大開鑼。

清華大學昨晚在官方臉書貼文指出「尊重且支持棒球隊、羽球隊、桌球隊退出梅竹賽的決定」！且因梅竹賽存在重大爭議，清華師長考慮不會出席在陽明交大舉行的開幕式。此貼文一出後，清大師長也確實未出席今天下午的開幕式，形成梅竹賽開賽以來，首次只有單方學校出席開幕式的窘況。

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清大在官方臉書貼文指出，「世界上有許多比勝負更重要的東西。比起形式上的勝利，內心的價值更值得我們珍視。」

「同學們做了艱難而了不起的選擇。梅竹賽是一項重要的教育洗禮，教我們在痛苦的選擇中學會孰輕孰重。我們支持同學！」

其中清大棒球隊退賽主因是梅竹賽的賽程與大專盃衝突，清大棒球隊選擇全力拚大專盃而退賽。另清大羽球隊則質疑陽明交大的羽球隊選手有國防大學身份，因抗議未獲重視而退賽。另桌球隊、網球隊及女排，男排，女籃，男籃都發聲明不出賽。

陽明交大校長林奇宏說，清大校長賀陳弘有事先跟他表達不會出席開幕式的決定，他表示尊重，但為讓比賽能順利進行，因此他是代表清大方參與開幕式的敲鑼，同時表達仍希望兩校球隊仍能參與賽事，完成難得的梅竹賽。

林奇宏說，清大與陽明交大梅竹賽是傳統，過去都由學生主導，今年發生這些爭議，他個人覺得遺憾，但也了解不是每件事都是完美的，也讓兩校學生在此過程中學習，他仍歡迎清大在未來的比賽中能出賽。

辛丑梅竹賽總召林建丞也強調，兩校都還在努力溝通中，所有的場地都已備妥，未來的比賽仍希望兩隊能參與，同時也有幾個折衷方案，例如採友誼賽方式比賽或仍決定有正式賽事等，仍會持續努力溝通，讓兩校球隊及師生期待已久的梅竹賽仍順利進行。

梅竹賽頭一遭！清華大學的師長今天全缺席辛丑梅竹賽開幕式，由陽明交大校長林奇宏（右）代表清大方，及陽明交大交大校務長李大嵩（左）代表陽明交大舉行開鑼儀式。（記者洪美秀攝）



清華大學師長今天全部缺席辛丑梅竹賽在陽明交大舉行的開幕式，現場清大方代表的位子空蕩蕩，梅竹籌委會與陽明交大校長林奇宏向現場人員致歉。（記者洪美秀攝）



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