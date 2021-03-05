MLB》洋基大物春訓首戰被砲轟 「我的感覺非常好」

賈西亞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天在春訓熱身賽以0：15遭費城人隊痛宰，陣中年輕潛力投手賈西亞（Deivi Garcia）首度先發被敲出兩發全壘打，不過賽後他表示自己的感覺良好。

賈西亞今天主投2局，在首局他就被敲出2發全壘打失掉2分，總共飆出3次三振沒有保送，投完27球後退場，賽後球隊以大比分落敗，他也吞下敗投。

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賽後受訪時賈西亞談到自己的狀況說道：「今天我對於自己的每個球種都感到非常舒服，我的確失投了兩球，結果也付出了代價，但整體而言我的感覺非常好。」

新賽季的洋基隊先發輪值，預計仍將由柯爾（Gerrit Cole）擔綱王牌重任，二至四號則預計會由克魯伯（Corey Kluber）、泰倫（Jameson Taillon）與蒙哥馬利（Jordan Montgomery）擔任，第五號先發預計也會由多人競爭，包含賈西亞、赫曼（Domingo Germán）、金恩（Michael King）與其他球員。

被視為五號先發的頭號競爭者，賈西亞認為，球隊有很多具有天賦的年輕球員，但對他而言，最重要的關鍵是保持健康，因為這樣他才有機會去幫助到球隊。

賈西亞上季在洋基隊迎來生涯初登板，累積6場先發拿下3勝2敗、34.1局投球防禦率4.98，送出33次三振、6次保送。

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