高中木棒聯賽》平鎮扣倒穀保 史無前例3連霸

平鎮8:1大勝穀保，提前第七局結束。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕平鎮高中林詔恩後援5.2局無失分，董子恩演出猛打賞，在高中木棒聯賽冠軍戰以8:1大勝宿敵穀保家商，提前於7局結束比賽。平鎮達成史無前例的3連霸，最近5年4冠。

平鎮連3年在冠軍戰對決穀保，今年仍延續強勢作風，第1局靠著四壞球上壘後，董子恩和李灝宇連續安打攻下3分，讓穀保先發投手沈家羲只投0.1局就退場，穀保陸續換左右王牌潘文輝和林昱珉，仍無法阻擋平鎮攻勢。

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第3局平鎮從潘文輝手中擊出5支安打連得4分，將比數拉開到7:1，穀保再換上林昱珉才結束平鎮一輪猛攻，潘文輝中繼2.1局被擊出5支安打失4分，投出2次四死球、1次三振。

第6局平鎮1出局攻佔一、三壘，林昱珉故意保送李灝宇擠成滿壘，卻對陳佳樂投出觸身球奉送平鎮1分，比數差距達到7分，7局上穀保仍無法得分而被扣倒。林昱珉後援3.1局失1分，被擊出2支安打，投出4次四死球。

穀保第2局宋嘉翔、孫易磊和周委宏安打扳回1分，1出局攻佔一、二壘，平鎮起用林詔恩後援，完全壓制穀保打擊，投5.2局只被擊出1支安打，第3局化解1出局被攻佔三壘的危機後，連續解決最後15名打者。

投手林詔恩後援5.2局無失分。（記者廖耀東攝）

打者李灝宇敲首分打點，開啟得分攻勢。（記者廖耀東攝）

平鎮三棒董子恩貢獻三安打二打點，並有一盜壘演出。（記者廖耀東攝）

平鎮三棒董子恩貢獻三安打二打點，並有一盜壘演出。（記者廖耀東攝）

二棒曾子祐（右）拿下野手MVP。（記者廖耀東攝）

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