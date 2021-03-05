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桌球》福原愛驚傳婚變 日本網路五大留言揭曉

2021/03/05 16:44

福原愛（左）被爆背著老公江宏傑與別人過夜。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本桌球人氣天后福原愛與台灣名將江宏傑驚傳婚變消息，近來引發各界熱議，由於跨足體壇與演藝圈的台日「金童玉女」人氣極旺，當地日媒近日大篇幅報導相關新聞，網友在PTT八卦版分享YouTuber《恁老師》影音，翻譯統整有關日本Yahoo讚數前5高的相關留言。　

　1、好像老公有言語上的霸凌，就算是真的，留下小孩在台灣，和男生出遊這也是事實，這就會變成是小愛不對喔。

　2、留下小孩一個人回到日本，這一連串行為將會影響輿論對於愛醬的看法，前幾天才有寫到問題都是出在男方啊，現在輿論變成是愛醬的問題。

　3、愛醬在某個程度來說是人氣商品，贊助廠商一旦離開，說不定這一輩子的收入將影響數十億。

　4、這則報導若是真的太可惜了，如果不合就先分開，再和別的男朋友在一起會比較好，順序有點奇怪。

　5、福原愛你已經是超過30歲優秀的大人，有老公又有兩個小孩，或許老公比想像的差一點，但是你是有小孩的，就算對方是你的好朋友，但世俗眼光是不會有好印象的，而且會造成小孩和老公苦悶的心情，真的希望你能夠三思而後行。

　此外，還有許多日本網友質疑，媽媽福原千代目前住在台灣江家，福原愛不就和母親、小孩都分開？而現在由老公小傑在照顧的愛媽媽，「究竟是什麼樣的心情生活在一起？」

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