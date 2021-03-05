NBA》里拉德44分0失誤太狂！ 締壯舉與傳奇名將並列史上第3

拓荒者一哥里拉德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）今狂轟44分，且全場沒發生任何失誤，率領球隊以123：119逆轉國王，根據《ESPN Stats & Info》統計，里拉德恐怖數據寫下史上第三人的紀錄。

里拉德此役26投13中、命中率恰好5成，包括飆進8顆3分彈，狂轟44分，外帶7助攻、1籃板、1阻攻，加上全場沒出現任何失誤，完美表現帶領拓荒者笑納3連勝。

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《ESPN Stats & Info》指出，自1977-78球季開始統計失誤這項數據後，里拉德生涯已有5度單場轟破40分且0失誤的比賽，與名人堂球星「冰人」葛文（George Gervin）並列史上第3。

排行榜前二的球員，分別是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的14次、湖人球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）的6次。

Damian Lillard scored 44 points and committed no turnovers in the win vs the Kings.



That's his 5th career 40-point game with 0 turnovers, tied for 3rd-most since individual turnovers were first tracked in 1977-78. pic.twitter.com/qCV5bpXCZB — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） March 5, 2021

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