NBA》里拉德44分0失誤太狂！ 締壯舉與傳奇名將並列史上第3

拓荒者一哥里拉德。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)今狂轟44分,且全場沒發生任何失誤,率領球隊以123:119逆轉國王,根據《ESPN Stats & Info》統計,里拉德恐怖數據寫下史上第三人的紀錄。

里拉德此役26投13中、命中率恰好5成,包括飆進8顆3分彈,狂轟44分,外帶7助攻、1籃板、1阻攻,加上全場沒出現任何失誤,完美表現帶領拓荒者笑納3連勝。

《ESPN Stats & Info》指出,自1977-78球季開始統計失誤這項數據後,里拉德生涯已有5度單場轟破40分且0失誤的比賽,與名人堂球星「冰人」葛文(George Gervin)並列史上第3。

排行榜前二的球員,分別是「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的14次、湖人球星「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)的6次。

Damian Lillard scored 44 points and committed no turnovers in the win vs the Kings.



That's his 5th career 40-point game with 0 turnovers, tied for 3rd-most since individual turnovers were first tracked in 1977-78. pic.twitter.com/qCV5bpXCZB