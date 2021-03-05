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中職》5隊三壘指導員 清一色內野手出身

2021/03/05 19:11

中信兄弟陳江和。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今年球季中職5隊三壘指導員包括富邦悍將鄭兆行、中信兄弟陳江和、統一獅周廣勝、味全龍林宗男、樂天桃猿陳雁風，5名教練清一色都是內野手出身。

鄭兆行、周廣勝、林宗男在一軍比賽站三壘指導員多年，陳雁風雖剛升任一軍教練，不過他過去在二軍賽事也長期擔任三壘指導員，對此工作還算熟悉，只有兄弟戰術執行教練陳江和是「新鮮人」。

陳江和透露，前年有一場例行賽林明憲感冒請假，他曾「代班」站一場三壘指導員，當時有些緊張，後來就沒再站過了，今年接下三壘指導員任務，熱身賽十幾場下來還沒遇到比較特別的狀況。

陳江和說，站三壘指導員是「有功無賞、弄破要賠」的工作，如果跑者沒出局就沒事，有出局就有事，有些吃力不討好。

陳江和表示，站三壘指導員要點是，要給打者、跑者明確暗號手勢，幾壘有人他的站位會不一樣，讓選手看得更清楚明瞭，是否要往下一個壘搶進，這1分到底要不要拚，考量因素很多，包括跑者速度、外野守臂力、下一棒攻擊能力等，他仍在學習階段。

為什麼三壘指導員多半是內野手出身?陳江和解釋，在場上，多半二壘手、游擊手做暗號給投手，戰術執行、暗號下達、野手跑位轉傳都要清楚，所以此職位由內野手出任較適合。

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