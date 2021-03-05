羽球》帶3冠榮耀回母校 黃金男雙的李洋勉勵學弟妹

李洋、王齊麟將金牌帶回北市大與校長戴遐齡分享冠軍榮耀。（讀者提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣羽球雙打好手李洋在今年1月和搭檔王齊麟，拿下兩站超級1000系列泰國公開賽和BWF世界巡迴賽的三個冠軍，回到自己的學校和母校與大家分享榮耀，也藉此機會勉勵學弟妹。

李洋高中就讀基隆高中，教練鄭永成是來自印尼世界最高排名第四的羽球選手，他自1998年來到台灣，2001年起開始擔任基隆高中羽球教練，培育出很多位台灣國手，除了李洋之外，現在麟洋配的專屬教練陳宏麟、台灣一哥周天成、李哲輝、蘇敬恒和戴資穎的教練賴建誠都是基隆高中畢業的選手。

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李洋表示，在基中是很幸福的事，學校很支持羽球發展，訓練環境也很好，選手都能很專心的訓練，「我很感謝鄭教練和楊老師（鄭永成教練的夫人，基隆高中教師）當初對我的照顧與栽培，在我成績不好時也沒有放棄我，並一直鼓勵我要勇敢追逐自己的夢想，所以現在我才有機會站上國際的舞台。」

李洋（中）回到母校與大家分享榮耀，也藉此機會勉勵學弟妹。（讀者提供）

李洋也藉此機會勉勵學弟妹，「當你們徘徊在未來要不要繼續走打球這條路時，老師和教練都會提供你們很好的建議，是否要轉換跑道或繼續打球。」李洋也贊助學校訓練用球，用自己的例子勉勵學弟妹，希望大家都要能懂得感恩和回饋。

除了回高中的母校基隆高中外，李洋和王齊麟也帶著自己在世界巡迴賽拿下的冠軍金盤回到現在正在就讀研究所的台北市立大學，感謝學校提供他們各方面所需要的資源和協助，讓他們可以兼顧課業又可以無後顧之憂的在場上打拚，校長戴遐齡也勉勵兩位選手要做好人生規劃，在有限的時間內發揮運動員的價值。

李洋（右）回到母校與大家分享榮耀，也藉此機會勉勵學弟妹。（讀者提供）

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