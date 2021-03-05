晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》基層盼沙漠變綠洲 基隆足球從國小越踢越旺

2021/03/05 21:23

深美國小球員落敗後難過飆淚。（迷你足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「109學年度國小足球世界盃」基隆區預賽分組最後一天，長樂國小、深澳國小都突圍而出，各自晉級男、女子組複賽，基隆市足委會代表、裁判組組長羅生麟也宣布好消息，成功國中、基隆高中開始增設足球社團，期盼吸引更多基隆在地青少年加入，讓國、高中升學名校也有運動好手就讀，留住年輕人使基隆擺脫「足球沙漠」稱號。

　基隆上屆男、女各只報一隊，雙雙同額錄取出線，最後卻受疫情影響無法出賽。本屆迷你足球協會深耕基層收到效果，男子組6隊報名，女子組也有3隊，雖然仍僅個位數，在地狹人稠又多雨的基隆已屬難得。深澳娘子軍歷經拉鋸，終以3：2力退安樂國小，驚險搶下晉級門票，賽後教練許君詳肯定球員不放棄的拼戰精神，由於全隊除了足球，還有許多體育社團得參與，平常只能利用中午時間練習，要成為全國高水準強隊還有段距離，希望利用複賽機會，讓球員到外頭開開眼界，見識外縣市更激烈對抗。

　男子組方面，長樂組訓時間太短，全隊攻守重心落在6年級曹佑宗身上，他靠著過人速度與爆發力，率隊以3：2擊退深美國小，也讓對手賽後留下遺憾淚水。

長樂教練許智強表示，這兩年來基隆足球風氣明顯成長，由於城市條件有利推廣5人制足球，他希望相關單位推動下，舉辦更多在地賽事以累積學生臨場經驗。

長樂國小曹宗佑（左）帶領球隊晉級。（迷你足協提供）

深澳國小女足隊球員（右）拼勁十足。（迷你足協提供）

深澳國小女足隊球員踢進致勝分後振臂高呼。（迷你足協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。