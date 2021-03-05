足球》基層盼沙漠變綠洲 基隆足球從國小越踢越旺

深美國小球員落敗後難過飆淚。（迷你足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「109學年度國小足球世界盃」基隆區預賽分組最後一天，長樂國小、深澳國小都突圍而出，各自晉級男、女子組複賽，基隆市足委會代表、裁判組組長羅生麟也宣布好消息，成功國中、基隆高中開始增設足球社團，期盼吸引更多基隆在地青少年加入，讓國、高中升學名校也有運動好手就讀，留住年輕人使基隆擺脫「足球沙漠」稱號。

基隆上屆男、女各只報一隊，雙雙同額錄取出線，最後卻受疫情影響無法出賽。本屆迷你足球協會深耕基層收到效果，男子組6隊報名，女子組也有3隊，雖然仍僅個位數，在地狹人稠又多雨的基隆已屬難得。深澳娘子軍歷經拉鋸，終以3：2力退安樂國小，驚險搶下晉級門票，賽後教練許君詳肯定球員不放棄的拼戰精神，由於全隊除了足球，還有許多體育社團得參與，平常只能利用中午時間練習，要成為全國高水準強隊還有段距離，希望利用複賽機會，讓球員到外頭開開眼界，見識外縣市更激烈對抗。

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男子組方面，長樂組訓時間太短，全隊攻守重心落在6年級曹佑宗身上，他靠著過人速度與爆發力，率隊以3：2擊退深美國小，也讓對手賽後留下遺憾淚水。

長樂教練許智強表示，這兩年來基隆足球風氣明顯成長，由於城市條件有利推廣5人制足球，他希望相關單位推動下，舉辦更多在地賽事以累積學生臨場經驗。

長樂國小曹宗佑（左）帶領球隊晉級。（迷你足協提供）

深澳國小女足隊球員（右）拼勁十足。（迷你足協提供）

深澳國小女足隊球員踢進致勝分後振臂高呼。（迷你足協提供）

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