中職》安打產量一樣多 味全龍照樣痛擊兄弟

劉基鴻敲出三分砲。（記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今天中職公辦熱身賽味全龍對中信兄弟，味全龍全場雖只擊出6支安打，與兄弟一樣多，靠著對方投手群奉送7次四壞保送、3次觸身球，最終味全就以10:2大勝兄弟。

一開賽味全率先發動攻勢，首局前兩棒吳東融、陳品捷接連敲安上壘，李凱威獲得四壞球保送，，形成無人出局滿壘，陳琥連續解決劉基鴻、林旺衛，但被郭天信敲出2分打點二壘安打，味全取得2:0領先。

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5局上味全攻勢再起，陳品捷敲出二壘安打，再靠暴投進佔三壘，李凱威獲得四壞球保送，2019年選秀狀元劉基鴻一棒掃出左外野3分全壘打，味全5:0領先，接著陳琥對林旺衛投出四壞球保送後被換下場，由王則鈞接手投球。

王則鈞登板中繼自亂陣腳，先牽制失誤讓林旺衛一口氣上到三壘，接著解決郭天信，再讓洪瑋漢擊出高飛犧牲打掉1分，然後四壞保送朱祥麟、全浩瑋，觸身保送吳東融，陳品捷也獲四壞保送，兵不血刃擠回1分，李凱威掃出右外野二壘安打，將壘上跑者全掃回來，味全單局狂灌8分奠定勝基。

提火滅油的王則鈞黯然下台。（記者張忠義攝）

7局下李聖裕從廖任磊手中轟出2分砲，但已無助逆轉戰局，最終味全就以10:2擊敗兄弟。

味全先發投手徐若熙今天投3局用了57球，其中35顆好球，被擊出3支安打無失分，另有2K、2次四壞球保送，直球均速在145公里以上，球場測速槍顯示最快球速149公里。

兄弟先發投手陳琥投4局用了73球，其中41顆好球，被敲5安，包含劉基鴻3分砲，另有2次觸身球、4次四壞球保送，失6分、5分責失，最快球速143公里。

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