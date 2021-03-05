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UBA》台師大先盛後衰 主控陳又瑋將轉戰職業賽場?

2021/03/05 22:28

台師大陳又瑋。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕世新大學擊敗高師大，搶下最後一張四強門票，也葬送台師晉級希望，中斷105連4年季晉級四強的紀錄；此役師大碰上輔大無關四強門票，輔大菜鳥江均攻下全場最高15分，率領輔大74：58贏球，5連敗後拉出2連勝尾盤，但最終仍墊底，以第8名作收。

台師大率先拿下3勝1敗後，卻意外苦吞3連敗，其中連續不敵政治大學和健行科大後重傷，最終在今天世新獲勝後提前出局。教練王志群說：「缺乏高度、內線欠佳是事實，但中斷四強無關實力，心理因素是其一，也是未來待再強化的重要環節。」

但王志群說，教練的戰術、戰略也很重要，教練團須要輸球扛責任。

本季提前結束，陳又瑋說，下季升大四是續拚UBA，或提前投入SBL乃至P聯盟選秀，得再跟教練、家人討論。

大四前鋒黃建智：「如無意外，我應會延畢，再拚一季」，大四後衛林仕軒說：「是延畢續拚一年UBA，或就畢業投入選秀，跟陳又瑋一樣，再跟教練、家人討論。」

輔大雖強拉2連勝，最終戰績與國體、高師同為2勝5敗，且3隊互咬，比對戰勝負分，國體77：64贏高師、70：77輸輔大，正6，排第六，高師90：72贏輔大、輸國體13分，正5，排第七，輔大贏國體7分、輸高師18，負11，排第八。

「寶兒教練」楊哲宜說：「本季我們缺內線，既有陣容想晉四強很難，但下季應值得期待。」

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