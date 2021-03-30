全大運》主辦學校備戰！ 成功大學先培訓賽事直播主

成大為110全國大專校院運動會培訓運動賽事直播主，並請來網紅前游泳國手李詹瑩（前排左2）、「DJ Hauer」謝政豪（右2）、謝文憲（右1）與35位準直播主學生分享經驗。（記者劉婉君攝）

［記者劉婉君／台南報導］110全國大專校院運動會將於5月14日至18日在台南舉行，主辦學校成功大學結合智慧科技，除了打造智慧場館，還培訓學生成為運動賽事的直播主，預計5月1日網路直播相關賽事，也行銷台南。

成大「智慧科技與運動行銷」課程今天請來3位網紅擔任講師，包括前游泳國手李詹瑩、「DJ Hauer」謝政豪、謝文憲，將自己的故事及經營策略等分享給35位即將成為全大運賽事直播主的學生。

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成大副校長吳誠文表示，成大校園內的5G專網將於這2天架設完成，直播主接下來將加入專業攝影器材、AR設備的操作訓練，並教導如何運用智慧場館提供的數據分析結果進行播報，清明節連續假期期間，學生就必須先運用手機首度嚐試直播，4月相關智慧科技設備到位後，即針對全大運預賽進行練習，5月1日上線。

35位學生來自成大各個系所，將採5至6人分組的方式，以桌球、羽球、游泳等在智慧場館內比賽的賽事為主要轉播項目，透過網路直播，讓全國甚至全世界的民眾，都可以觀看相關的賽事。

吳誠文說，直播過程中，也希望加入商業行銷，正向行銷台南的文化、食物、景點等，把全大運和台南介紹給全世界。

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