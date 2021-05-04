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日職》罕見的菜鳥終結者 廣島大物連14局無失分創紀錄

2021/05/04 21:41

栗林良吏曾來台打過冬盟。（取自冬盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕新人年就扛起終結者的廣島鯉魚超級大物栗林良吏，今天在主場登板面對讀賣巨人，他後援1局賞2次三振，沒有失分，菜鳥連續14場沒有失分刷新日職新紀錄。廣島終場以1：1和巨人打成平手。

前8局打完廣島和巨人戰成1：1平手，9局上栗林良吏登板後援，先三振代打龜井善行，但下一棒的梶谷隆幸敲二壘安打，巨人坂本勇人敲三壘方向滾地球出局，栗林良吏最後用招牌的指叉球三振巨人丸佳浩，完成投球工作。

栗林良吏今投1局用14球被敲1安，賞2次三振，賽後防禦率仍是完美的「0」，被打擊率只有0.070，每局被上壘率（WHIP）僅0.50。栗林良吏連續14場出賽都沒有失分，超越2019年軟銀甲斐野央的13場無失分紀錄，創日職菜鳥新紀錄。

日職史上僅2人以菜鳥身分摘得聯盟救援王，分別是1990年的中日龍名投与田剛，他以31次救援成功摘得中央聯盟救援王；另一位是2004年的軟銀左投三瀨幸司，該年他以28次救援成功奪得太平洋聯盟救援王。

而新人單季最多救援成功次數，則是2015年橫濱DeNA投手山崎康晃的37次。栗林良吏目前以8次救援成功並列央聯最多，有望挑戰上述兩項紀錄。

此外，栗林良吏曾在2019年代表日本社會人來台灣參加冬季聯盟，當時出賽6場就奪得4次救援成功，共投14.1局僅失1分，防禦率0.63。

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